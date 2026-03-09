Путин подписал закон о предоставлении субвенций для Калининградской ОЭЗ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении механизма предоставления государственной поддержки резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области, согласно которому инвесторы будут получать субвенции начиная с 1 января 2027 года и до окончания срока функционирования ОЭЗ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно закону, Калининградской области передаются полномочия по господдержке резидентов ОЭЗ для компенсации дополнительных расходов. Источником финансового обеспечения таких полномочий будет субвенция, предоставляемая из бюджета РФ бюджету Калининградской области.

Объем субвенции будет определяться на основании методики расчета размеров подлежащих компенсации сумм таможенных пошлин; налогов, исходя из объема затрат на уплату таможенных пошлин; налогов, обязанность по уплате которых возникла в связи с изменением правового регулирования.

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



