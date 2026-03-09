Солнечно, тепло и сухо: погода в Калининградской области 9 марта

Днём в понедельник, 9 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +14°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около трех метров в секунду. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +9°C, а в центре региона — до +13°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет +14°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +1°C), а на востоке региона прохладнее (до −3°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в понедельник ждет безоблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1°C. Днем она поднимется до +14,4°C, а вечером опустится до +6,8°C. На протяжении всего дня прогнозируется южный ветер. Влажность — на уровне 47-78%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об «очень» теплом, сухом и солнечном начале марта. «Днем воздух в Калининграде и области прогреется до +13...+16°C (у побережья до +10...+14°C). С утра до вечера ожидается ясное небо. Утром температура 0...+6°C, вечером около +2...+6°C. Ветер южный и юго-западный, в течение суток слабый (1-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 771 до 767 мм ртутного столба», — отмечают синоптики-любители.