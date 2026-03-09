Калининградская спортсменка стала чемпионкой мира по легкой атлетике ЛИН

Калининградка Александра Ручкина стала чемпионкой мира по лёгкой атлетике среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Турнир с участием сильнейших паралимпийцев проходил с 4 по 9 марта в испанском городе Оренсе. Национальную команду представляли Матвей Якушев (Красноярский край), Максим Ангелов (Нижегородская область), Александра Ручкина (Калининградская область) и Александра Зайцева (Костромская область).

Фото: пресс-служба правительства области

Ручкина выступала в двух видах программы. В беге на 200 м калининградка показала пятое время. В заключительный соревновательный день она завоевала золотую медаль в секторе для прыжков в длину, опередив 10 спортсменок. Уже в первой попытке главные конкурентки россиянки из Турции и Португалии допустили заступ. Ручкина прыгнула на 5 м 49 см. Затем калининградка «выдала» свою лучшую попытку — 5 м 56 см. До мирового рекорда ей не хватило 30 см. Второе место досталось турчанке Рейхан Ташделен, прыгнувшей на 5 м 19 см.

Ручкина тренируется в калининградской Спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Спортом девушка начала заниматься в 2012 году. Спустя три года она попала в национальную сборную. Сейчас Ручкина тренируется под руководством Александра Григорьева.