Аномальные температуры для марта: погода в Калининградской области на неделю

В предстоящую неделю в Калининградской области дневные температуры будут очень высокими, более характерными для конца апреля-начала мая. Ночи все еще останутся прохладными, до середины недели по области возможны слабые заморозки. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник днем воздух в Калининграде и области прогреется до +13...+16°C (у побережья до +10...+14°C). С утра до вечера ожидается ясное небо. Температура вечером составит около +2...+6°C. Ветер южный и юго-западный, в течение суток слабый (1-6 м/с).

Во вторник ночью 0...+3°C (в низменностях до 0...-1°C, у морского побережья +2...+4°C). Ясно/малооблачно, местами дымка, возможна гололедица. Днем в Калининграде и области воздух прогреется до +13...+16°C, у побережья — до +10...+13°C. С утра и до вечера будет ясно/малооблачно, без осадков. Утром температура +1...+5°C, вечером около +2...+7°C. Ветер переменный с южного на юго-западный, слабый (1-5 м/с), днем умеренный (3-7 м/с).

В среду ночью +1...+4°C (местами до 0°C), ясно/малооблачно, без осадков. У побережья возможна дымка/туман. Днем в Калининграде и области до +12...+15°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков. У побережья +6...+12°C, малооблачно/переменная облачность, не исключена дымка, туман (особенно утром и в первой половине дня). Ветер преимущественно юго-западный (в течение суток может быть переменным), слабый (1-6 м/с).

По предварительным данным, во второй половине недели существенных перемен не произойдет, и погода продолжит радовать аномальным для этого периода теплом. Дневные температуры будут на уровне ~+13...+16°C, а к концу недели некоторые модели допускают до +17°C и выше. Ночи останутся прохладными (+1...+5°С), но заморозки теперь вероятны лишь на уровне почвы.

«С учетом влияния периферии высокого давления, должно сохраниться преобладание солнечной и сухой погоды, однако ввиду приближающихся с запада атмосферных фронтов атлантических циклонов повысится вероятность периодической облачности и кратковременных осадков, в расчетах моделей присутствуют и параметры неустойчивости с потенциалом для гроз на четверг, но это еще слишком далекие перспективы», — добавляют синоптики.

Кроме того, в области повышается пожароопасность из-за продолжительной сухой погоды и схода снежного покров. Также существует угроза подтоплений в низменностях рек региона из-за таяния снега.