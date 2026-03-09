С ресторана в Янтарном взыскали компенсацию за травму ребенка в игровой комнате

В пользу ребенка, получившего травму в игровой комнате ресторана «Янтарная легенда» в Янтарном, взыскали компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В августе 2024 года 7-летний мальчик получил травму, зацепившись за сетку игрового оборудования. У ребенка диагностировали закрытый перелом правой руки.

Суд удовлетворил исковые требования светлогорского межрайонного прокурора. В пользу ребенка взыскали компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что при проведении обследования игровой комнаты эксперты выявили нарушения требований ГОСТ к безопасности конструкций, эксплуатации и обслуживанию детского игрового оборудования и покрытия детской площадки. В связи с этим 19 августа 2025 года прокуратурой в адрес гендиректора ООО «Янтарная легенда» вынесено представление об устранении нарушений.

По данным открытых источников, «Янтарная легенда» больше не работает. Получить комментарий в ресторане не удалось.

Напомним, в декабре 2025 года Светлогорский суд назначил исправительные работы двум депутатам окружного Совета Янтарного Павлу Малыхину и Василию Рогатко за избиение местной жительницы возле ресторана «Янтарная легенда», который принадлежит одному из дебоширов. Супруга Малыхина была приговорена к ограничению свободы на четыре месяца.

Суд установил, что ночью 23 марта 2025 года в Янтарном мужчины избили местную жительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, а супруга одного из них — сумкой. Причиной такого поведения послужило противоправное поведение потерпевшей. Отметим, что после задержания депутатов было приостановлено их членство в «Единой России».

В феврале 2026 года стало известно, что Павел Малыхин вновь предстанет перед судом — на сей раз по обвинению в незаконном обороте янтаря в крупном размере( ч. 2 ст. 191 УК РФ). По версии следствия, с января 2020 по март 2021 года обвиняемый приобрел незаконно добытый в акватории Балтийского моря янтарь. Солнечный камень общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей парламентарий использовал для внешней и внутренней отделки своего ресторана в Янтарном.