«Чёрным лесорубам» грозят сроки за вырубку деревьев в Полесском округе

Фото: минприроды Калининградской области
В Калининградской области возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном минприроды.

«Двое жителей региона — 44-летний предприниматель из Калининграда и его 41-летний сообщник — в течение нескольких месяцев незаконно уничтожали деревья в Полесском округе. Свою деятельность они маскировали под расчистку мелиоративного канала на территории государственного лесного фонда. В результате незаконной деятельности уничтожено более сотни деревьев. Ущерб государству превысил 3,2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка в особо крупном размере»). Злоумышленникам грозит не только возмещение ущерба, но и сроки лишения свободы. Расследование продолжается.

«Напоминаем: любая деятельность в лесах области должна быть законной и подтверждённой документами. Попытки нажиться на природных богатствах региона ведут на скамью подсудимых», — добавили в минприроды.

