«Резервный фонд России»: мошенники внедрили новую схему обмана россиян

Мошенники начали обманывать россиян с применением новой схемы. В процессе общения они сообщают жертвам, что все их накопления являются частью резервного фонда России, и просят обналичить деньги и передать для проверки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Аферисты связываются с потенциальной жертвой в мессенджере и информируют об утечке персональных данных. Далее подключается «представитель спецслужб», который сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Затем с жертвой ведет беседу «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ», который сообщает, что все накопления человека не принадлежат ему, а «являются частью резервного фонда РФ. Эти средства мошенники просят «обналичить и передать ответственному лицу для проверки».

При этом мошенники инструктируют жертву, что необходимо сказать работнику банка и как отвечать вопросы, чтобы беспрепятственно снять деньги. В МВД призывают россиян к бдительности и настоятельно рекомендуют при поступлении подобных звонков сразу прекращать общение.


