Глава МЧС региона рассказал о подробностях пожара в ТЦ «Гиант» в Калининграде

По предварительным данным, из загоревшегося ТЦ «Гиант» эвакуировали порядка 140 человек. Очаг возгорания находился на фасаде здания. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов, который находится на месте происшествия.



«Со слов охраны сработала автоматическая сигнализация. Охранники начали помогать людям эвакуироваться. Первые подразделения также включились в эвакуацию людей. Потом уже в развившийся пожар наши ребята звеньями ГДЗС прошли с тыльной стороны до детской комнаты, осмотрели, убедились, что там всё пусто, и продолжили другие осматривать помещения», — рассказал Емельянов.

По словам главы МЧС региона, площадь возгорания составила около 750 квадратных метров. Размер ущерба в настоящее время оценивают дознаватели совместно с собственником объекта.

Предположительно, очаг возгорания находился на фасаде здания недалеко от входа. Точные причины пожара устанавливаются дознавателями и специалистами испытательной пожарной лаборатории.

Днём 5 апреля стало известно о возгорании в ТЦ «Гиант». Эвакуация началась примерно в 14:00, рассказали очевидцы «Новому Калининграду». Как сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных, на месте работают пожарные. «На связи с МЧС, поручил Минздраву мобилизовать все силы и средства пока пожарные работают. На данный момент информации о пострадавших нет. Буду держать в курсе», — говорится в сообщении Беспрозванных.

Позже губернатор сообщил о троих пострадавших в пожаре.

В Центре организации движения и пассажирских перевозок предупредили об изменении маршрутов общественного транспорта из-за пожара. Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения на Моспроспекте для водителей.

