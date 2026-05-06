Колесник: Литва незаконно проверяет идущие в Калининград почтовые поезда

Почтовые поезда, следующие транзитом через территорию Литвы, прибывают в Калининград с сорванными пломбами на вагонах. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает ТАСС.

Опломбирование почтовых вагонов необходимо для обеспечения безопасности, контроля доступа к грузу и соблюдения требований законодательства. Это важно при транспортировке ценных или хрупких отправлений.

«Литовская сторона уже просто срывает пломбы с вагонов с почтовыми грузами с целью незаконных проверок. Приходят опломбированные вагоны „Почты России“, а пломбы сорваны. Куда это годится?» — сказал Колесник.