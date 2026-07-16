Житель Балтийска получил срок за растление десятилетней дочери своей знакомой

Житель города Балтийска осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что вечером 31 декабря 2024 года мужчина позвонил десятилетней дочери своей знакомой, с которой они часто общались, и попросил выйти из дома к его автомобилю, чтобы «отдать вещи». Когда девочка спустилась, он посадил ее в машину, отъехал в безлюдное место, заблокировал дверь и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Помимо этого, суд установил, что десятью днями ранее мужчина при схожих обстоятельствах также совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера.

Подсудимый вину в судебном заседании не признал, отказался от ранее данных им признательных показаний и пояснил, что инкриминируемые ему преступления он не совершал.

Тем не менее суд счел вину мужчины доказанной и приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом, на срок 6 лет, конфискацией автомобиля, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.