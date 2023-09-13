Кроме калининградских фур: в Латвии уточнили детали запрета на въезд авто с номерами РФ

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Запрет на въезд на территорию Латвии автомобилей с российскими номерами «не распространяется на зарегистрированные в РФ автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией». Об этом сообщили в Службе государственных доходов республики, пишет РБК.

Напомним, во вторник вечером Латвия вслед за Литвой полностью запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Автомобилисты на данном транспорте не смогут въехать в Европейский Союз через пункты пропуска Латвийской Республики. Им придется вернуться в Россию или Беларусь. Если туристы откажутся покинуть территорию страны, автомобиль конфискуют, а его владельцев ждет уголовная ответственность, предупреждают латвийские власти.

«Должны учитывать всё»: что известно о запрете для россиян на ввоз авто и личных вещей в ЕС

Отметим, что в среду аналогичный запрет ввела и Эстония. При этом также стало известно, что вопреки заявлениям об исключении для «калининградского транзита» литовские таможенники за минувшие сутки не пропустили 17 автомобилей из Калининградской области.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter