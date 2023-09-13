Кроме калининградских фур: в Латвии уточнили детали запрета на въезд авто с номерами РФ

Запрет на въезд на территорию Латвии автомобилей с российскими номерами «не распространяется на зарегистрированные в РФ автотранспортные компании, которые перевозят грузы автомобильным транспортом транзитом через Евросоюз между Калининградской областью и Россией». Об этом сообщили в Службе государственных доходов республики, пишет РБК.

Напомним, во вторник вечером Латвия вслед за Литвой полностью запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Автомобилисты на данном транспорте не смогут въехать в Европейский Союз через пункты пропуска Латвийской Республики. Им придется вернуться в Россию или Беларусь. Если туристы откажутся покинуть территорию страны, автомобиль конфискуют, а его владельцев ждет уголовная ответственность, предупреждают латвийские власти.

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Отметим, что в среду аналогичный запрет ввела и Эстония. При этом также стало известно, что вопреки заявлениям об исключении для «калининградского транзита» литовские таможенники за минувшие сутки не пропустили 17 автомобилей из Калининградской области.