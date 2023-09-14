В Литве заявили об уменьшении количества желающих въехать в страну на авто с номерами РФ

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Таможня Литвы фиксирует уменьшение количества людей, пытающихся въехать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным ведомства, за минувшие сутки лишь семь водителей «развернули» на границе. С утра понедельника в общей сложности в Литву не впустили 43 таких автомобиля.

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

Литва заявила, что у въезжающих в республику на автомобилях, зарегистрированных в России, будут конфисковывать транспортные средства, уточнив, что запрет на въезд не распространяется на калининградский транзит. Во вторник вечером Латвия объявила, что не будет пропускать автомобили, зарегистрированные в РФ, через границу с Россией и Белоруссией. В среду утром о введении аналогичного запрета сообщила Эстония.

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