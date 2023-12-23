Явлинский отказался участвовать в президентских выборах

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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский принял решение не участвовать в выборах президента России в марте 2024 года. Об этом сообщает в субботу, 23 декабря, «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Игоря Яковлева.

В пресс-службе партии «Яблоко» отметили, что число подписей за выдвижение кандидатуры Явлинского оценивается в порядка 1,3 млн, пишет РИА «Новости». Политик заявлял, что рассмотрит возможность выдвижения, если до середины декабря соберут не менее 10 млн подписей.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На его проведение выделяют 33,2 млрд рублей.

Владимир Путин объявил об участии в выборах 8 декабря, он будет участвовать как самовыдвиженец. Предвыборный съезд ЛДПР 19 декабря выдвинул кандидатом действующего главу партии Леонида Слуцкого. КПРФ на своем предвыборном съезде поддержала кандидатуру Николая Харитонова.

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