«Новые люди» объявили о политическом объединении с «Партией роста»

Участники партии «Новые люди» на съезде единогласно проголосовали с «Партией роста». Об этом пишет «Интерфакс».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что в партии будет создан федеральный политсовет, который будет прорабатывать «целый ряд инициатив, активно взаимодействовать с сторонними дружественными организациями, такой орган, который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой». Возглавить новый орган управления Нечаев намерен просить председателя «Партии роста» Бориса Титова.