В Калининградской области отметили рост строительства гостиниц при сокращении гостей

В Калининградской области в 2025 году общее количество средств размещения увеличилось на 38 единиц (+9,7% по сравнению с прошлым годом) и составило 431 единицу. При этом число ночевок в регионе сократилось на 1,7%. Такие данные приводит Калининградстат.

«Общее количество средств размещения в регионе по итогам 2025 года увеличилось на 38 единиц, или 9,7% по сравнению с 2024 годом, и составило 431 единицу. Прирост номерного фонда составил 3437 мест, или 13,0%. В отчетном году введено в эксплуатацию 630 новых номеров против 422 в 2024 году», — сообщает Калининградстат.

Рост числа средств размещения зафиксировали в Калининграде (+8), Гурьевске (+5), Балтийске (+4), Зеленоградске (+3), Светлогорске (+3), Янтарном (+3) и Пионерском (+1).

При этом, по итогам 2025 года в Калининградской области эксперты отметили снижение числа ночевок на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Отрицательную динамику по числу гостей зафиксировали в Калининграде (−19,1%). Кроме того, она наблюдалась в Светлогорском городском округе (-0,6%) и в Янтарном (-14,5%). В то же время число размещённых гостей выросло в Зеленоградском округе — на 5,8%, в Пионерском — на 10% и в Балтийском округе — на 23,8%.

«Сокращение числа гостей не отразилось на доходах от предоставляемых услуг — +14,8% в действующих ценах к предыдущему году. Индекс физического объема услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих и услуг составил 102,3% к предыдущему году», — добавляет Калининградстат. 

