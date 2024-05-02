В Калининградской области хотят открыть спецклассы для детей репатриантов

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Осенью 2024 года в Калининградской области планируют открыть специальные классы для детей репатриантов, имеющих сложности с русским языком. Об этом глава региона Антон Алиханов рассказал в интервью «Ведомостям».

Мера должна ускорить адаптацию приезжих. Также дети при необходимости могут посещать курсы русского языка, добавил губернатор.

За месяц работы программы репатриации в регион переехали несколько десятков семей, рассказал Алиханов. «Мы помогаем им устроиться на работу, пройти переобучение, детей записать в детский сад и школу. <...> Оплачиваем медицинское освидетельствование, помогаем со сбором документов. Но самое главное — мы их водим за руку и не бросаем с бюрократической машиной один на один. Это очень важно», — подчеркнул глава региона.

В конце апреля в Калининградской области начал работу сервисный центр для адресного сопровождения соотечественников «Балтийский маяк». На его создание было выделено 7 млн рублей из резервного фонда правительства Калининградской области. Ещё 11,6 млн предназначены участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Калининградскую область. Размер выплаты — 32 тыс. рублей на одного человека. Также предоставляется компенсация расходов на социальную адаптацию в размере фактически подтверждённых затрат, но не более 135 тыс. рублей.

В апреле в Калининграде одобрили первые заявки репатриантов из Германии и Казахстана. Постановление о вводе мер поддержки соотечественников, прибывающих из зарубежных стран, губернатор подписал 5 апреля. О намерении властей компенсировать репатриантам расходы на социальную адаптацию стало известно в марте.

Губернатор Антон Алиханов ранее заявлял, что в 2024 году в регион планируют привлечь около тысячи репатриантов из ближайших стран. По его словам, на эти цели власти готовы выделить 100 млн рублей из резервного фонда областного правительства. Алиханов утверждал, что в правительстве получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».

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