«Яблоко» выдвинуло на пост губернатора юриста-правозащитника

«Яблоко» выдвинуло на пост губернатора юриста-правозащитника
Фото из телеграм-канала облизбиркома
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Кандидатом на пост губернатора Калининградской области от регионального отделения «Яблока» стал юрист-правозащитник Роман Морозов. Об этом сообщил телеграм-канал облизиркома.

«По результатам тайного голосования кандидатом от Калининградского „Яблока“ на должность Губернатора региона был выдвинут адвокат, правозащитник Роман Морозов. При проведении конференции был соблюден порядок выдвижения, порядок тайного голосования», — отмечается в сообщении.

Морозову 48 лет. Он — действующий член Специализированной коллегии адвокатов Калининграда. Морозов работал с общественным активистом Игорем Барышниковам из Советска, которого в 2023 году осудили на 7,5 лет колонии общего режима по статье о распространении фейков о российских вооружённых силах. Он также был адвокатом члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, которого поместили на «принудительное» лечение в психиатрическую больницу на второй день президентских выборов в марте 2024 года.

Теперь потенциальному кандидату необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать подписи муниципальных депутатов в 17 округах Калининградской области.

Напомним, депутаты Заксобрания региона приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Уже известно о кандидатах от трёх парламентских партий: ЛДПР выставила Евгения Мишина, КПРФ — Максима Буланова, а от «Единой России» пойдёт и.о. главы области Алексей Беспрозванных. Облизбирком сообщал, что выдвигать кандидатов на губернаторскую кампанию могут 25 партий.

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