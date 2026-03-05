В СК сообщили о задержании бывшего первого замминистра обороны РФ Цаликова

В СК сообщили о задержании бывшего первого замминистра обороны РФ Цаликова
Руслан Цаликов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Все новости по теме: Коррупция

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам Цаликова подозревают в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017 — 2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также в легализации похищенного и во взяточничестве.

«Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России, — сообщила Петренко. — Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по 2 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

В Следкоме уточнили, что фигурант задержан, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в июне 2024 года занимаемых должностей лишились сразу четыре заместителя министра обороны России, включая Цаликова. Кроме того, весной того же года в Минобороны произошел еще один ряд громких задержаний. Так, в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, а 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России.

14 мая стало известно, что генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, возглавляющий управление кадров Минобороны РФ, задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Спустя еще девять дней появилась информация, что правоохранительные органы задержали замглавы Генерального Штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Как стало известно в этот же день, Шамарина подозревают в получении 36 млн рублей взятки от топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта». В Кремле заверили, что уголовные дела в отношении чиновников Минобороны РФ — это не кампанейщина, а результат планомерной борьбы с коррупцией на всех уровнях.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter