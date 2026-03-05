В СК сообщили о задержании бывшего первого замминистра обороны РФ Цаликова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам Цаликова подозревают в создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017 — 2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также в легализации похищенного и во взяточничестве.

«Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России, — сообщила Петренко. — Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по 2 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)».

В Следкоме уточнили, что фигурант задержан, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что в июне 2024 года занимаемых должностей лишились сразу четыре заместителя министра обороны России, включая Цаликова. Кроме того, весной того же года в Минобороны произошел еще один ряд громких задержаний. Так, в конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, а 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить занимавшего пост первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу получил пост секретаря Совета безопасности России.