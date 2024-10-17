Польша решила в 2025 году увеличить численность армии почти на 23 тысячи военных

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Польша планирует в следующем году увеличить численность армии до 229 тыс. военнослужащих. Как сообщил в среду заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек, соответствующая цифра заложена в оборонном бюджете, пишет «Интерфакс».

«Среди материальных задач приоритетным является увеличение численности вооруженных сил на 22 537 солдат и 200 офицеров служб разведки и контрразведки. Ожидается, что в следующем году численность польской армии составит 229 тысяч человек, офицеров военной разведки и контрразведки — 3521», — сказал Взентек, уточнив, что в указанной численности 150 тыс. будет приходиться на профессиональных военных, 44 тыс. — на военнослужащих территориальной военной службы и 35 тыс. — на солдат добровольной обязательной военной службы.

Также он добавил, что в 2025 году на польских полигонах планируется провести шесть крупных национальных учений и столько же международных.

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