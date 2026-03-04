Эксперт: развитие экономики региона на дешевой рабсиле и энергоресурсах невозможно

Эксперт: развитие экономики региона на дешевой рабсиле и энергоресурсах невозможно
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Рынок труда

Развитие кадрового ресурса в Калининградской области должно стать одним из основных направлений работы регионального правительства, так как в новых геополитических условиях регион не может делать ставку на дешевое сырье и рабочую силу. Такое заявление в ходе своего доклада, посвященного проблемам жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, сделал кандидат экономических наук Виталий Жданов.

«Дальнейшее развитие экономики региона за счёт низкой стоимости энергоресурсов и дешёвой рабочей силы практически уже невозможно, — заявил Жданов. — Ключевые меры — комплексная сквозная система профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров, переобучение незанятых и безработных в соответствии с запросами экономики в области, а также совершенствование системы целевой подготовки и переподготовки кадров по критически важным для региона специальностям: судостроение, логистика, программирование, биоинженерия. Сейчас это у нас развивается направление биоэкономика. Но надо присмотреться, что они там думают».

Прошедшие переподготовку кадры, по словам Жданова, должны иметь гарантию на трудоустройство.

«Необходимо разработать баланс эффективного использования внутренних трудовых ресурсов и привлечения иностранной рабочей силы с выходом на программу привлечения в регион квалифицированных специалистов. Надо делать такую программу, — добавил Жданов. — У нас не хватает медиков, у нас не хватает педагогов, у нас есть дефицит по другим важным специальностям».

Отметим, что в декабре 2025 года аналитики платформы «hh» заявили, что уровень заработной платы в Калининградской области для рабочего персонала оказался самым низким в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В 2025 году медианная предлагаемая зарплата для рабочих в регионе составила 73,3 тыс. рублей.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter