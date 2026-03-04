Эксперт: развитие экономики региона на дешевой рабсиле и энергоресурсах невозможно

Развитие кадрового ресурса в Калининградской области должно стать одним из основных направлений работы регионального правительства, так как в новых геополитических условиях регион не может делать ставку на дешевое сырье и рабочую силу. Такое заявление в ходе своего доклада, посвященного проблемам жизнеобеспечения и развития экономики Калининградской области в современных условиях, сделал кандидат экономических наук Виталий Жданов.

«Дальнейшее развитие экономики региона за счёт низкой стоимости энергоресурсов и дешёвой рабочей силы практически уже невозможно, — заявил Жданов. — Ключевые меры — комплексная сквозная система профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров, переобучение незанятых и безработных в соответствии с запросами экономики в области, а также совершенствование системы целевой подготовки и переподготовки кадров по критически важным для региона специальностям: судостроение, логистика, программирование, биоинженерия. Сейчас это у нас развивается направление биоэкономика. Но надо присмотреться, что они там думают».

Прошедшие переподготовку кадры, по словам Жданова, должны иметь гарантию на трудоустройство.

«Необходимо разработать баланс эффективного использования внутренних трудовых ресурсов и привлечения иностранной рабочей силы с выходом на программу привлечения в регион квалифицированных специалистов. Надо делать такую программу, — добавил Жданов. — У нас не хватает медиков, у нас не хватает педагогов, у нас есть дефицит по другим важным специальностям».