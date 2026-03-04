Синоптики рассказали о шансах на жаркое лето в Калининграде после суровой зимы

Прямой взаимосвязи между суровой зимой и жарким летом с метеорологической точки зрения нет. Однако калининградские синоптики всё же решили обратиться к архиву наблюдений и посмотреть, есть ли взаимосвязь статистическая. Результаты исследования разместили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Зимние и летние сезоны за последние 25 лет условно поделили на тёплые (если средняя температура за три месяца выше нормы более чем на 1°С), холодные (средняя температура за сезон ниже нормы более чем на 1°С) и «норму» (отклонение средней температуры за сезон не превышает 1°С).

Результаты исследования, как отметили в паблике, показали отсутствие чёткой корреляции: «Тёплые летние сезоны наблюдались как после умеренной, так и после тёплой зимы, при этом комбинация „холодная зима — тёплое лето“ зафиксирована лишь в 2010 году! Здесь не стоит забывать о том, что в эпоху глобального потепления холодные относительно нормы сезона зимы происходят значительно реже тёплых, что окончательно рушит потенциальную взаимосвязь».

Погода — это крайне сложный механизм, работу которого нельзя предсказать столь простой взаимосвязью, считают синоптики. Обстановка в конкретный момент и сезон зависит от характера циркуляции, которую в свою очередь определяет масса глобальных факторов со своими цикличностями и колебаниями.

«В общем, каким будет предстоящее лето — покажут лишь дальнейшие наблюдения, и зима здесь вовсе не является предопределяющим фактором», — заключили в паблике.

