В России разрабатывают прибор для контроля уровня сахара без прокола кожи

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ запустили проект по созданию прибора, определяющего уровень сахара в организме без проколов кожи, и создали кроссплатформенную программу, которая позволяет оперативно получать результаты измерений уровня глюкозы. Об этом сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

Аспирант кафедры автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Александр Каштанов разработал программное обеспечение для прибора, позволяющего неинвазивно определять уровень сахара в организме человека. Глюкометр представляет собой графеновый сенсор, измерительную схему и микроконтроллер, который находится внутри корпуса, наклеивается на спину и уже через несколько минут определяет количество сахара по потовым отделениям.

По словам разработчика, ключевое отличие проекта — использование электродов из лазерно-индуцированного графена, работающих по электрохимическому принципу. Кроме того, значительная часть исследования посвящена разработке информационно-измерительной системы — программного обеспечения для обработки данных и оценки клинической точности по сеткам Кларка.

В основе разработки лежит построение законченной измерительной системы с прицелом на метрологическое обоснование. Полнофункциональное устройство, которое позволит измерять количество сахара даже в спокойном состоянии, находится в процессе сборки, его планируется изготовить через 8 месяцев. Программное обеспечение, написанное на react native и C Sharp с использованием фреймворка Avalonia уже получило свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

«Основной плюс нашей программы — кроссплатформенность. Особенный алгоритм калибровки, способность работы на ПК и смартфонах с разными операционными системами — все для того, чтобы пользователь мог оперативно и без особых технических ограничений получить результат анализа», — отметил Александр Каштанов.

