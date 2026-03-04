Корпуса БФУ им. Канта эвакуировали из-за угрозы террористической опасности

Корпуса БФУ им. Канта эвакуировали из-за угрозы террористической опасности

Все здания БФУ им. И. Канта эвакуировали из-за поступления угрозы террористической опасности. Об этом «Новому Калининграду» сообщили студенты университета.

«В связи с поступлением угрозы террористической опасности производится эвакуация из всех зданий БФУ им. И. Канта. Всем срочно покинуть объекты университета и удалиться на безопасное расстояние», — следует из сообщения и.о. заместителя ректора по безопасности Анатолия Цыганкова, разосланного старостам. 

Все занятия в учебном заведении отменили. Общежития также эвакуировали, сообщили студенты.

Получить оперативный комментарий в БФУ им. Канта «Новому Калининграду» не удалось.

Отметим, что в Калининградской области 4 марта с 10:00 до 11:00 проводилась комплексная проверка систем оповещения.

