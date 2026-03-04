Между Калининградом и Ереваном открывают прямое авиасообщение

Между Калининградом и Ереваном открывают прямое авиасообщение
Фото: аэропорт Храброво
Все новости по теме: Авиаперевозки

Авиакомпания из Армении «Ширак Авиа» с 23 апреля открывает авиасообщение между Ереваном и Калининградом. Рейсы будут выполняться до 24 сентября каждый четверг. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Храброво.

В компании нормы провоза багажа и ручной клади по всем типам билетов составляют 25 и 7 кг соответственно. Рейсы выполняются на Boeing 737-800.

Согласно данным сервиса по поиску авиабилетов, отправление из Калининграда запланировано на 14:45. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Стоимость билета на 23 апреля — 22 тыс. руб. Обратный билет на 30 апреля обойдется в 25,7 тыс. руб.



Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter