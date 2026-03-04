Между Калининградом и Ереваном открывают прямое авиасообщение

Авиакомпания из Армении «Ширак Авиа» с 23 апреля открывает авиасообщение между Ереваном и Калининградом. Рейсы будут выполняться до 24 сентября каждый четверг. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Храброво.

В компании нормы провоза багажа и ручной клади по всем типам билетов составляют 25 и 7 кг соответственно. Рейсы выполняются на Boeing 737-800.

Согласно данным сервиса по поиску авиабилетов, отправление из Калининграда запланировано на 14:45. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Стоимость билета на 23 апреля — 22 тыс. руб. Обратный билет на 30 апреля обойдется в 25,7 тыс. руб.