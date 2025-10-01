На Балтфлоте провели тренировку по борьбе с подводными диверсантами

На Балтфлоте провели тренировку по борьбе с подводными диверсантами
Фото пресс-службы Балтфлота
На Балтийской военно-морской базе Балтфлота состоялась плановая тренировка по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами. В ней были задействованы более 50 военнослужащих, несколько единиц патрульных и противодиверсионных катеров типа «Раптор» и «Грачонок», быстроходные лодки. Об этом сообщила пресс-служба БФ.

«На первом этапе учебного мероприятия боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров, отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК. На втором этапе тренировки военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами флота отработали подводную оборону, выполнили водолазные спуски под воду», — уточняется в сообщении.

Мероприятие боевой подготовки было проведено с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах, а также с проведением профилактических гранатометаний на внешнем рейде.

