Литва объявила экстремальную ситуацию из-за метеозондов и требует санкций ЕС

Литовское правительство объявило экстремальную ситуацию на всей территории страны в связи с регулярным появлением воздушных шаров с контрабандой, поступающей, как утверждают в Вильнюсе, из Белоруссии. Об этом сообщает информагентство «Sputnik Литва», ссылаясь на проект постановления и заявления руководства министерства внутренних дел республики.

В проекте постановления говорится, что министр внутренних дел Владислав Кондратович назначен руководителем государственных операций при введении режима. В ведомстве подчеркивают, что введение режима «не создаст неудобств для населения, поскольку применяемые меры будут адресными и соразмерными и будут направлены исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности».

МВД Литвы полагает, что страна стала объектом «интенсивной гибридной атаки» со стороны Минска — метеозонды, по версии Вильнюса, нарушают работу Вильнюсского аэропорта и «представляют угрозу интересам национальной безопасности Литвы». В документе также указано, что режим ЧС позволит ведомствам теснее координировать действия и заручиться поддержкой воинских частей в противодействии налётам.

На заседании министров внутренних дел и юстиции стран ЕС в Брюсселе глава литовского МВД призвал союзников к жестким мерам в адрес Минска. «Необходим единый и решительный совместный ответ ЕС. Важно четко определить нарушения воздушного пространства как „гибридную атаку, осуществляемую Белоруссией“, и расширить санкции», — заявил Владислав Кондратович.

Кондратович также заявил, что метеозонды «чаще всего перевозят сигареты, но нельзя исключать и возможность перевозки более опасных грузов», и связал ситуацию с перебоями в работе аэропорта: из-за появлений таких объектов воздушная перевозка пассажиров и грузов регулярно приостанавливается.

Кроме того, глава МВД обвинил белорусскую сторону в ограничении движения литовских грузовиков на территории Белоруссии и в риске их конфискации — это, по его словам, еще одна угроза для транспортной отрасли Литвы.

Напомним, ранее правительство Литвы закрывало пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони» со стороны Беларуси), а на «Мядининкае» («Каменный Лог») сохранило жесткие ограничения. Свое решение о прекращении пропускного режима Литва связывала с инцидентами с метеошарами, используемыми для переброски контрабанды. В ответ Беларусь отказалась пропустить обратно в Литву фуры литовских компаний, застрявших на территории соседней страны после одностороннего закрытия Вильнюсом литовско-белорусской границы. При этом в литовском Сейме раскритиковали решение властей закрыть границу с Белоруссией, не предупредив заблаговременно своих перевозчиков. В результате имущество литовских компаний «захвачено, и воздушные шары, которые летали, так и продолжают летать», отмечали в Сейме.

19 ноября стало известно, что власти Литвы приняли решение открыть пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью раньше запланированного срока, однако заявили, что не будут возмещать убытки из-за закрытия границы с Белоруссией. Глава Минтранса республики Юрас Таминскас пояснил, что власти многократно предупреждали литовских перевозчиков о «рисках» работы на восточном направлении.

В свою очередь, литовские перевозчики заявили, что решение властей закрыть погранпереходы на границе с Беларусью привело к утрате Литвой статуса транзитной страны, вернуть который «будет очень непросто». Руководитель одной из литовских транспортно-логистических компаний и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич отметил, что заказы литовских перевозчиков уже «перехватили поляки, в ладошки хлопают, считают прибыль». Он также обвинил литовские власти в перекладывании ответственности за свои неправильные решения на бизнес. Литовские пограничники утверждают, что метеозонды с сигаретами запускаются и из Калининградской области.