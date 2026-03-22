Социолог: жители области положительно относятся к полякам и литовцам

Жители Калининградской области положительно относятся к жителям соседних государств, разделяя действия правительства и рядовых граждан Польши и Литвы. Об этом сообщил в интервью «Балтик Плюс» социолог, кандидат географических наук Михаил Кришталь.

«Мы выявили при анализе геополитических представлений жителей Калининградской области интересную взаимосвязь: люди разделяют действия правительства соседних стран Польши и Литвы и население этих стран. И к последним население Калининградской области в значительной степени относится до сих пор положительно, в отличие от правительств», — рассказал эксперт.

По его словам, это говорит о том, что за годы контактов жителей Калининградской области с соседними странами сложились «достаточно нормальные социальные связи», и «социальное взаимодействие было достаточно привлекательно для населения региона».