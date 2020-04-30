Когда всё закончится, я…: игра для тех, кто устал от самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до конца майских праздников. Понятно, что это не всех удержит дома — многие уже плюнули на все запреты и отправились по своим делам или стоять в очередях. Другие планируют все праздники просидеть дома с семьёй. Если раньше в ходу была поговорка «давай после праздников» (новогодних или майских), то теперь все наши планы на когда-нибудь потом отложил коронавирус. В прошлом году «Новый Калининград» предлагал выбрать себе обещание для выполнения после майских выходных. В этот раз мы составили генератор планов на время, когда всё это закончится — изоляция, карантин, пандемия — и все вернутся к нормальной жизни. Что вы сделаете?
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