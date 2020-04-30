Когда всё закончится, я…: игра для тех, кто устал от самоизоляции

Продолжение: «Я вот точно ничего не скрываю»: интервью министра Александра Кравченко о COVID-19
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до конца майских праздников. Понятно, что это не всех удержит дома — многие уже плюнули на все запреты и отправились по своим делам или стоять в очередях. Другие планируют все праздники просидеть дома с семьёй. Если раньше в ходу была поговорка «давай после праздников» (новогодних или майских), то теперь все наши планы на когда-нибудь потом отложил коронавирус. В прошлом году «Новый Калининград» предлагал выбрать себе обещание для выполнения после майских выходных. В этот раз мы составили генератор планов на время, когда всё это закончится — изоляция, карантин, пандемия — и все вернутся к нормальной жизни. Что вы сделаете?


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии

[x]


Комментировать (2)

Комментарии к новости

prealoader
prealoader
Есть мнение

Запрещай, проклинай, не плати

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о шизофрении власти в эпоху социальной катастрофы.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter