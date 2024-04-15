«Виштынец Резорт» разрешили вырубить ещё 89 деревьев в Варникенском лесу (фото)

После скандальной «рубки ухода» компания «Виштынец Резорт» получила ещё два разрешения на уничтожение части Варникенского леса. На этот раз санитарная рубка затронула 64 дерева, аварийная — 25. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Светлогорска.

Вырубку разрешили провести на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:020001:254, 39:17:000000:927, 39:17:000000:928, 39:17:000000:929, 39:17:000000:930, 39:17:000000:931, 39:17:000000:932, 39:17:000000:933, 39:17:000000:934 и 39:17:000000:935. Оба разрешения были выданы 11 апреля 2024 года по заявлениям, написанным в тот же день, и действуют до конца года. Судя по фотографиям очевидцев, рубку уже провели. По словам светлогорских экоактивистов, порубочные билеты опубликовали в понедельник, 15 апреля.

Фото очевидца

В качестве основания для рубки указан акт обследования зелёных насаждений от 6 марта 2024 года, подписанный начальником отдела ЖКХ Светлогорского городского округа Ашхеник Азарян, а также руководителями отделов градостроительства и ЧС Юлией Доброжинской и Сергеем Антошиным. Лесопатологическое обследование растительности на указанной территории провёл Центр защиты леса Калининградской области. Заключение датировано 28 апреля 2023 года. Специалисты центра обследовали 273 дерева. 50 деревьев они отнесли к ослабленным, 35 — к сильно ослабленным, 14 — к усыхающим, ещё 181 дерево — к сухостою, ветровалу и бурелому.

Вырубить разрешили липы, берёзы, клёны, ели, ясени, дубы и другие породы деревьев на площади 178 кв. метров.

Компенсационное озеленение предусмотрено на тех же земельных участках, что и вырубка. Посадить планируют 76 саженцев сосны возрастом не менее 10 лет. Озеленение должно быть проведено до 1 марта 2025 года. Проект предусматривает также уход за деревьями. Стоимость работ — порядка 1,1 млн рублей.

Изображение из публичной кадастровой карты

12 апреля стало известно о том, что вырубкой и арендой земли в Варникенском лесу заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Обращение о нарушении природоохранного законодательства в Светлогорском городском округе поступило в его приёмную в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в 1997 году в аренду ТОО «Балтсибнефть» были необоснованно переданы земельные участки, впоследствии перешедшие во владение ООО «Виштынец Резорт». На 5 гектарахв Варникенского леса, который является средой произрастания растений и обитания животных, занесённых в Красную книгу, была проведена «рубка ухода». В дальнейшем там планируют разместить глэмпинг. На эти цели бизнесмены получили грант в размере 45 млн рублей.

Региональное управление Следственного комитета отказало светлогорским экоактивистам в возбуждении уголовного дела против главы муниципального образования Андрея Мохнова и главы администрации Владимира Бондаренко. Постановление было вынесено «в связи с отсутствием в действиях Бондаренко В.В., Мохнова А.В. признаков преступлений, предусмотренных ч.1, 2 ст. 286 УК РФ» (превышение должностных полномочий). Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области объявило предостережение компании «Виштынец резорт» в связи с вырубкой в Варникенском лесу. Сохранения территории Варникенского леса жители Светлогорского городского округа добиваются уже в течение нескольких лет.