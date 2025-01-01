Нововведения января: пенсии, налоги, ипотека, штрафы, маткапитал

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Начало года традиционно богато нововведениями. Часть из них касается налогов и штрафов. О том, кому и за что придётся с января платить больше, на сколько увеличится маткапитал и что произойдёт с ипотекой, читайте в обзоре «Нового Калининграда».

Пенсии

С 1 января 2025 года пенсии повышают на 7,3%, в том числе работающим пенсионерам. При этом они не смогут получить всю накопленную сумму повышения сразу. Как и ранее, для этого необходимо будет прекратить трудовую деятельность.

МРОТ

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос с 19 242 до 22 440 рублей. Уровень индексации составил 16,6%. МРОТ влияет на размер больничных, декретных выплат, пособий по безработице, а также на отпускные и командировочные.

Маткапитал

Материнский капитал в 2025 году увеличили на 7,3%. Его размер стал таким:

676 398,58 руб. на первого ребёнка, который родился или которого усыновили с 1 января 2020 года (дополнительно увеличится выплата за второго ребенка — до 217 436,97 руб.);

893 835,55 руб. на второго ребёнка, который родился или которого усыновили с 1 января 2020 года, а также на третьего и любого последующего, если до этого права на маткапитал не было;

676 398,58 руб. для семей, в которых двое детей появились с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее права на маткапитал не было.

Программу продлили до 2030 года.

Подоходный налог

С 1 января расширяется система налогообложения на налоги граждан. Вместо двухступенчатой она станет пятиступенчатой. Если годовой заработок не превышает 2,4 млн рублей, ставка останется прежней — 13%. Если доход выше, платить придётся больше:

от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

от 5 до 20 млн рублей — 18%;

от 20 до 50 млн рублей — 20%;

больше 50 млн рублей — 22%.

В расчёт берутся зарплата, премии, доход от аренды квартиры и даже выигрыш в лотерею. При этом инвестиции (дивиденды по акциям и доходы от продажи недвижимости) облагаются отдельно: до 2,4 млн рублей — 13%, свыше — 15%. Проценты по вкладам вообще не облагаются налогом, если они вписываются в лимит. Но их учитывают при расчёте общего инвестиционного дохода.

Турналог

В 2025 году в 19 муниципальных образованиях Калининградской области вводится туристический налог. Как заявил губернатор Алексей Беспрозванных, он станет «дополнительным доходом для местных бюджетов и расширит возможности по формированию комфортной среды». Ставка составит 1% от стоимости проживания в отеле или гостинице. С 2025 по 2029 год она будет увеличиваться на 1% ежегодно.

Ипотека

С 1 января вступает в силу новый единый стандарт ипотечного кредитования. Его цель — уменьшить риски для заёмщиков и банков.

Вместо аккредитивных счетов будут использоваться эскроу-счета. Долгосрочное хранение денежных средств на аккредитиве будет запрещено. Банки больше не смогут получать бонусы от строительных компаний за снижение процентных ставок, если это приводит к искусственному повышению цены на жильё.

Средства, которые могут вернуться покупателю после покупки недвижимости (например, возврат части суммы от застройщика или банка), нельзя будет использовать в качестве первоначального взноса. Таким образом, исключается возможность приобретения жилья без внесения собственных средств.

Центральный банк устанавливает одинаковые правила ипотечного кредитования для всех участников рынка. Рекомендуется оформлять ипотеку сроком не дольше 30 лет и на сумму, не превышающую 80% от стоимости приобретаемого жилья. Банк обязан подробно разъяснить клиенту все условия кредита, включая возможные риски, ещё до того, как будет подписан договор.

С июля 2025 года планируется ввести запрет на взимание банком комиссии за предоставление льготной процентной ставки. До этого времени банки должны возмещать заёмщикам переплаченные средства в случае досрочного погашения кредита, а перед подписанием договора предоставлять расчёты полной стоимости кредита без учёта скидки на процентную ставку.

Штрафы за нарушение ПДД

С 1 января 2025 года вступает в силу закон о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления теперь составляет 25%. Установлены штрафы до 5 тыс. рублей за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

Штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение выросли с 30 до 45 тыс. рублей. Размер штрафов за превышение скорости теперь составляет от 750 до 7500 рублей.

До 7500 рублей вырос и штраф за выезд на встречную полосу, при объезде препятствия он составит от 1500 до 2250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысили с 1000 до 1500 рублей.

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам теперь штрафуют на сумму до 2250 рублей.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, вырос с 500 до 750 рублей. За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января штрафуют на сумму до 2250 рублей. Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего, составляю от 3750 до 7500 рублей.

ОСАГО

С 1 января любая страховая компания обязана принимать заявки на компенсацию после ДТП как в офисах, так и онлайн — через сайт и мобильные приложения. Застрахованному нужно будет загрузить необходимые документы, фото с места аварии, информацию о виновнике и прочее. Страховщик проверяет документы, отправляет машину на экспертизу и потом чинит её или выплачивает деньги.

Если страховая откажется платить, то держатель полиса сможет отправить претензию. Если договориться не получится, всегда есть вариант обратиться к финансовому омбудсмену. Раньше такие онлайн-заявки принимались только через «Госуслуги» и только при оформлении европротокола. Теперь это касается всех случаев.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград