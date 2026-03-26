В Славске официально открыли ФОК, сданный в эксплуатацию в июне 2025 года

В Славске 26 марта состоялось официальное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Спортивной. Комплекс построила международная компания «Адорабелла», которая является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде. Официально объект был сдан в эксплуатацию восемь месяцев назад — в конце июня 2025 года.

Новый ФОК включает универсальный игровой зал, тренажерный зал, помещения для единоборств и хореографии, а также административно-бытовые и медицинские помещения. Комплекс передан в оперативное управление спортивной школе Славского муниципального округа.

Как сообщил журналистам директор учреждения Игорь Артамонов, объект полностью готов к эксплуатации и начнет работу уже в ближайшее время. «В этом комплексе всё закончено, всё доделано. Были какие-то неполадки после строительства — [подрядчики] их устранили. То есть в течение трёх лет, если у нас какие-то недостатки появляются, они их устраняют», — рассказал он.

По словам директора, первые занятия стартуют в тестовом режиме: «С завтрашнего дня мы начинаем уже работать. Пока в тестовом, потому что ещё непонятно, как всё это будет [функционировать]».

Одновременно в комплексе смогут заниматься до ста человек, а суммарная дневная посещаемость, по расчетам администрации, может достигать около 500 человек. В ФОКе планируют развивать игровые виды спорта, борьбу, занятия в тренажерном зале и оздоровительные направления для взрослых и пожилых жителей округа. Сейчас учреждение укомплектовано девятью тренерами, при этом продолжается поиск специалистов, в частности по боксу и детскому футболу.

Во время общения с журналистами директор также пояснил, что бассейн, о котором, по его словам, многие жители спрашивали, в проект не вошел не из-за финансирования, а из-за особенностей местной инфраструктуры и инженерных условий. При этом возможность его строительства в будущем не исключается.

Помимо этого, журналистам удалось пообщаться с представителем подрядчика, который сообщил, что изначально физкультурно-оздоровительный комплекс строился без подключения к канализационной системе — предполагалось использование септиков. В настоящее время объект подключают к инженерным сетям: рядом со зданием работает техника, ведутся земляные работы и прокладка труб для будущей канализации.

Напомним, что ФОК построен международной компанией «Адорабелла». Разрешение на строительство было выдано в конце сентября 2023 года. Изначально планировалось возвести объект до 18 января 2025-го. МК ООО «Адорабелла» получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в конце июня 2025 года. Стоимость объекта составила более 333 млн руб., еще около 13,6 млн руб. пришлось на оборудование.

Международная компания «Адорабелла» является резидентом специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининграде, ранее она была зарегистрирована в Швейцарии. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании является кипрская Dubhe Holdings Ltd. Как сообщал «Интерфакс», Adorabella и Chlodwig владеют 43,66% акций российского химического холдинга «ФосАгро».

МК ООО «Адорабелла» также занималась строительством физкультурно-оздоровительных комплексов в Мамоново, Немане, Багратионовске, Озёрске, Светлом и Калининграде.