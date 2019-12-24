Вечерний @Калининград: подпольный праздник, большой приход и ёлочная ругань

Настало время подпольной торговли нелегальными ёлками. Ну как подпольной — торговцы иглами особо не скрываются, стоят на каждом втором углу, предлагают свой товар. А вот в администрации Калининграда жалуются, что выделили несколько площадок для организации ёлочных базаров, и им поступило целых ноль заявок от желающих продавать там деревья. Мол, и законно всё было бы, и плата за место минимальная, а нет же — тянет торговцев в запретные зоны. Интересно, а ёлка, купленная на нелегальном базаре, приносит новогоднее настроение?
Кому охота новых картинок, можно взглянуть на интерьеры торгового центра «Молл Балтии», который сейчас строится в районе выезда на Приморское кольцо. Точнее, на дизайн-проект интерьеров будущего ТЦ. Новый торговый центр внутри будет выглядеть точно так же, как и любой торговый центр — галереи, скамейки, фудкорт и детская площадка. Обещают ещё оформление в морском и лесном стилях. Медведей и русалок, увы, не обещают.
Взорвать парикмахерскую и сотрудника ФСБ. В Калининграде вынесли приговор двум мужчинам. Одного их них признали причастными к деятельности террористической организации исламистского толка, второго — в нескольких преступлениях, включая подготовку убийства сотрудника ФСБ. Если вкратце, то, по данным следствия, оба мужчины причастны к деятельности террористов в Сирии (один якобы занимался вербовкой, а второй спонсировал). Подозреваемых задержали в 2018 году, и один из них решил избавиться от доказательств, свидетелей и оперативника ФСБ, утверждают в СК. В частности, речь идёт о взрыве парикмахерской и автомобиля оперативника. Преступления не было, оба фигуранта уголовного дела вину не признали и отказались давать показания. Одному дали 4 года общего режима за финансирование терроризма, другому — 12 лет строгого режима за всё остальное. Приговор в законную силу не вступил.
До руководства Большого театра начало доходить, во что они ввязались, согласившись открыть филиал в Калининграде. Тут-то и выяснилось, что и филиал — не совсем филиал, и Москва собирается помогать творческому коллективу только на этапе становления, и зал тут большой никому не нужен, и персонала нет. Хорошо хоть есть федеральные деньги, за которые все эти проблемы планируется решать. Генеральный директор Большого Владимир Урин рассказал обо всём этом «Коммерсанту», а редактор «Афиши Нового Калининграда» кратко пересказывает основные мысли.
Есть на востоке Калининградской области два города.
Вилларибо и Виллабаджо. Советск и Неман. Расположены они относительно рядом и привыкли друг на друга поглядывать и обсуждать. Особенно остро дискуссия разгорается в канун Нового года, когда начинаются рассуждения, кому жить красивее и лучше. В прошлом году советчане очень обиделись, что Неман украсили пышнее и ярче, а у них «ёлка такая стоит, что без слёз не взглянешь». В этом году власти Советска наконец решили не рубить очередную живую ель в очередном детском саду (была такая странная забава, да), а поставили искусственную. Причём дал её Советску бывший глава администрации Немана (и ёлка, соответственно, раньше стояла на площади Немана, пока не купили новую). Советчане ничего не сказали по поводу «донашивания» ёлки за Неманом и даже обрадовались подарку. Но посматривать в сторону соседнего города и его украшений не прекратили. Эту драматическую историю рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.
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