Вечерний @Калининград: подпольный праздник, большой приход и ёлочная ругань

Настало время подпольной торговли нелегальными ёлками. Ну как подпольной — торговцы иглами особо не скрываются, стоят на каждом втором углу, предлагают свой товар. А вот в администрации Калининграда жалуются, что выделили несколько площадок для организации ёлочных базаров, и им поступило целых ноль заявок от желающих продавать там деревья. Мол, и законно всё было бы, и плата за место минимальная, а нет же — тянет торговцев в запретные зоны. Интересно, а ёлка, купленная на нелегальном базаре, приносит новогоднее настроение?





Кому охота новых картинок, можно взглянуть на интерьеры торгового центра «Молл Балтии», который сейчас строится в районе выезда на Приморское кольцо. Точнее, на дизайн-проект интерьеров будущего ТЦ. Новый торговый центр внутри будет выглядеть точно так же, как и любой торговый центр — галереи, скамейки, фудкорт и детская площадка. Обещают ещё оформление в морском и лесном стилях. Медведей и русалок, увы, не обещают.





Взорвать парикмахерскую и сотрудника ФСБ. В Калининграде вынесли приговор двум мужчинам. Одного их них признали причастными к деятельности террористической организации исламистского толка, второго — в нескольких преступлениях, включая подготовку убийства сотрудника ФСБ. Если вкратце, то, по данным следствия, оба мужчины причастны к деятельности террористов в Сирии (один якобы занимался вербовкой, а второй спонсировал). Подозреваемых задержали в 2018 году, и один из них решил избавиться от доказательств, свидетелей и оперативника ФСБ, утверждают в СК. В частности, речь идёт о взрыве парикмахерской и автомобиля оперативника. Преступления не было, оба фигуранта уголовного дела вину не признали и отказались давать показания. Одному дали 4 года общего режима за финансирование терроризма, другому — 12 лет строгого режима за всё остальное. Приговор в законную силу не вступил.





До руководства Большого театра начало доходить, во что они ввязались, согласившись открыть филиал в Калининграде. Тут-то и выяснилось, что и филиал — не совсем филиал, и Москва собирается помогать творческому коллективу только на этапе становления, и зал тут большой никому не нужен, и персонала нет. Хорошо хоть есть федеральные деньги, за которые все эти проблемы планируется решать. Генеральный директор Большого Владимир Урин рассказал обо всём этом «Коммерсанту», а редактор «Афиши Нового Калининграда» кратко пересказывает основные мысли.



