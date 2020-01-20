Вечерний @Калининград: премьерские сёла, Чайка на выход и панки на Баранова

Новый премьер-министр уже вовсю работает. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании в Калининградской области трёх посёлков. Согласно нормативному акту, поселки Садово и Новоуральск в Краснознаменском районе будут называться Садовое и Новоуральское соответственно. Кроме того, в Неманском районе поселок Гарино переименовывается в Горино. Заживём теперь.





Президент тоже работает. Владимир Путин решил, что пора бы в России сменить генерального прокурора. Юрия Чайку глава государства предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу», а на его место назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Также после 20 лет стабильности президент развил невероятную активность в направлении переписывания Конституции. Законопроект уже внесён в Госдуму. Документ предусматривает ограничение общего числа президентских сроков до двух и запрет на избрание в президенты лиц, когда-либо имевших гражданство другой страны или вид на жительство за границей, также срок оседлости предлагается повысить до 25 лет. Среди других изменений — ограничения для высокопоставленных чиновников на иностранное гражданство и новые полномочия Госдумы в утверждении состава кабмина. Рассмотреть законопроект Госдума планирует уже на этой неделе.





И ГИБДД работает. Госавтоинспекция в 2019 году выявила 17 особо аварийных мест в Калининградской области. То есть тех мест, где чаще всего происходили ДТП и страдали люди. Большинство таких «очагов» расположены в областном центре: 14 в самом городе, 2 на выезде из него, и только один опасный участок расположен конкретно в области — на трассе «Калининград-Крылово через Правдинск» в Багратионовском ГО. Там в ушедшем году водители трижды таранили деревья. Виноваты в этом, по мнению инспекторов, конечно, деревья. Что касается опасных зон в Калининграде, то далеко не на всех проблемы можно оперативно решить, но есть над чем работать. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская составила карту наиболее аварийных точек региона. Постарайтесь их избегать.





Демократия не работает. По крайней мере в том, что касается организации Дня города в Калининграде, считает глава ивент-агентства Vagonka.Pro Андрей Левченко, раскритиковавший конкурс мэрии на лучшую концепцию праздника. Левченко, не единожды занимавшийся организацией торжества, уверен, что лучшее решение уже найдено — это пешеходная зона на проспекте Мира. А вот гала-концерт в районе стадиона «Калининград» — не самая удачная идея, уверен продюсер и заместитель директора стадиона. А ещё, говорит Левченко, уличные музыканты в Калининграде — настоящие панки и даже за деньги не хотят играть на ул. Баранова.





И теория Левченко работает. Так, 28-летний калининградец избил другого жителя города и отобрал у того гитару стоимостью 25 тысяч рублей. Не просто так, а из любви к искусству. Придя домой, он начал упражняться в игре на новом инструменте и делал это так рьяно, что соседи пожаловались в полицию. Прибывшие полицейские обнаружили, что таинственный похититель гитары и вновь открытая звезда музыкального небосклона — одна и та же личность. Теперь любителю музыки грозит до 4 лет лишения свободы.

Хороший день понедельник. Все работают. Ну почти все.