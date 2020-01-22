Вечерний @Калининград: КПРФ против, неразделённый мусор и маршрут в никуда

Важные события среды в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Калининградские коммунисты сражаются с голодом. Точнее, с текстом о нём. Секретарь калининградского отделения КПРФ Максим Буланов обратился в областную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку на достоверность фактов, изложенных в статье «Нового Калининграда» о послевоенном голоде. Буланов ссылается на обращение «ветеранов Великой Отечественной войны, первых переселенцев Калининградской области, а также ветеранов становления Калининградской области». По мнению представителя КПРФ, в тексте «искажена история становления Калининградской области». На своём сайте партия высказалась проще, назвав публикацию, «протухшим набором заказухи». В общем, если вы ещё не читали наш текст о крупнейшей трагедии в истории области, сейчас самое время.


С 1 февраля в Калининграде должен начаться раздельный вывоз мусора. За 10 дней до дня Х, наконец, определились с подрядчиком — контракт достался проекту «Зелёное дело» Олега Паукова. Подрядчик будет забирать отходы из контейнеров, сортировать их при необходимости и либо отправлять в переработку, либо на свалку. На свалку точно отправятся обои, яичные лотки и глянцевая полиграфия, также бытовая техника, грязные бутылки, грязные банки и множество другого мусора, который в регионе невозможно переработать или вывезти куда-либо с этой целью. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская рассказывает, как подготовиться к раздельному вывозу мусора.


Мусор в регионе только начинают разделять, а вот разбирать памятники наловчились уже давно. В среду жители Светлогорска забеспокоились — кто-то начал разбирать на кирпичи старинную виллу «Зор» на побережье. Зданию и так сильно досталось — в 2017 году оно горело, теперь же кто-то решил окончить его мучения весьма тривиальным способом. По крайней мере так посчитали защитники культурного наследия и обратились в полицию. В администрации Светлогорска утверждают, что никто не разбирал виллу и вообще не трогал её — в паллеты лишь собрали кирпичи, лежавшие рядом со зданием. «Ни о каком акте вандализма речь не идет, — заявил сити-менеджер Владимир Бондаренко. — Люди, назовем их активисты, собрали кирпич, который лежал рядом, привели, так скажем, территорию в порядок». Далее, по его словам, эти самые «активисты» должны отправить кирпич на хранение, если он понадобится для реконструкции каких-либо исторических объектов. О реконструкции виллы «Зор», видимо, речи не идёт.


С 1 марта в Калининграде меняется часть маршрутов городского транспорта. Как утверждают в администрации города, это делается не для того, чтобы запутать вероятного противника, а исключительно для удобства жителей областного центра. Тут, конечно, палка о двух концах. Жители, которые получат транспорт, будут больше рады, чем жители, которые его лишатся. Тем более что вся эта новая схема ещё довольно зыбка — буквально на прошлой неделе она выглядела иначе и, бог знает, как ещё изменится до марта. Тем не менее корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская изучила предлагаемые изменения и нарисовала удобные схемы.

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