Вечерний @Калининград: брак Пятикопа, ошибка губернатора и шум депутатов

Важные события вторника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Любви все статусы покорны. Как сообщают сразу несколько источников, депутат Госдумы Александр Пятикоп женился на замглавы администрации Калининграда Анне Апполоновой. Пятикоп всегда был неравнодушен к социальной политике, а Апполонова возглавляет соответствующий комитет. Так что всё логично. Депутат не подтвердил, но и не опроверг информацию о своём браке. «А это я никак не комментирую. Могу по работе вам сказать вопросы. Как говорится, семейная жизнь, она и в Африке — семейная жизнь», — заявил он.





Краткосрочный приступ демократии произошёл накануне в городском совете депутатов. Но только в той части, где демос, то есть народ, кричит и ругается, однако никакой власти над происходящим, увы, не имеет. Вот и всё краткое описание прошедших публичных слушаний, где обсуждалась новая (а на самом деле старая) инициатива по изменению схемы выборов депутатов горсовета Калининграда. Проще говоря, власть имущие (по большей части члены одной известной партии) хотят вернуть выборы городских депутатов к тем временам, когда совет состоял практически из одних только членов этой самой партии. Нынешняя система к неудовольствию привыкших к своим креслам народоизбранников позволяет попасть в горсовет по спискам представителям других партий. На эту тему и ругались полтора часа представители демоса с представителями кратоса. А корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская с интересом наблюдала за этим процессом.





Снова на арене цирка наша непостоянная рубрика «Губернатор едет в народ». На этот раз Антон Алиханов облагодетельствовал своим визитом Зеленоградск, где посетил детский сад (с подозрительными бурундукообразными котами и космонавтами), кладбище (но ненадолго), промчался по городскому парку, пересёк на сверхзвуковой новый сквер и долетел до вокзала, чтобы оценить новую комфортную городскую среду, которая пока ещё не очень комфортная, но губернатору всё равно понравилось. За главой региона изо всех сил пытались успеть подчинённые и журналисты. Корреспондент «Нового Калининграда» Алла Сумарокова как всегда справилась с губернаторским марафоном достойнее прочих.





К сожалению, уже слишком постоянная рубрика «Как мы не строим онкоцентр». Губернатор Антон Алиханов рассчитывает, что в скором времени («сегодня-завтра») в отношении теперь уже бывшего генподрядчика строительства, компании «Артель», и связанной с ней, по мнению чиновников, «СМУ Артель» будут возбуждены уголовные дела. А пока что — небывалое дело — глава региона признал, что ошибся. Ранее Алиханов считал, что зарезервированными на спецсчёте средствами власти смогут расплатиться с субподрядчиками после расторжения контракта с «Артелью». Оказалось — не могут. «Меня дезинформировали, сказали что есть такая возможность. Но юристы более подробно разобрались и сказали, что такой возможности нет», — сказал губернатор.