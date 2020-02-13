Вечерний @Калининград: все обеспокоены, кто-то присматривается и смерть бабочек

Тут вам не там. Прокуратура Калининградской области категорически против табличек с историческими названиями улиц на немецком языке. Настолько против, что не постеснялась подать в суд на одного из жителей города, повесившего адресную табличку на немецком. «Потому что у нас здесь не Германия, и улицы имеют те названия, которые установлены местными органами власти», — веско заметил прокурор области Сергей Хлопушин.





Обеспокоены не только люди в погонах, но и люди в творчестве. Вот актёр Владимир Машков опасается, что если/когда Владимир Путин уйдёт с поста президента России, другие страны немедленно решат забрать Калининградскую область. Мол, уже сейчас «кто-то присматривается», заявил артист. И предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России и даже ведение переговоров на эту тему. Путин, кстати, идею поддержал. А ведь Машков мог пойти другим путём и предложить, например, ввести пожизненное президентство и статус вождя народов.





Обеспокоены учёные БФУ имени И. Канта. Из-за аномально тёплой зимы в Калининградской область может резко снизиться число комаров (что радует) и бабочек (что огорчает). Всё из-за того, что насекомые просыпаются раньше времени, а весна ещё не наступила, да и есть нечего — растений нет, пуховики не прокусить. Холодно и влажно. Правда, кандидат биологических науки Наталья Кудикина говорит, что радоваться из-за комаров не стоит. «Можно было бы радоваться снижению численности этих неприятных насекомых, однако, их личинки и куколки, развивающиеся в воде, являются важным компонентом питания разных видов рыб. Потеря такого важного компонента пищевых цепей может привести к сокращению численности промысловых видов рыб. Негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например, налим, сиг)», — пояснила она. Короче, ни бабочек, ни рыбы.





Родители обеспокоены. В Калининградской области двоих детей 12 и 7 лет, ехавших от бабушки с дедушкой из-под Светлого домой в Калининград, высадила из автобуса кондуктор. По версии матери детей, кондуктор отказалась продавать им билеты, сказала, что не хочет брать на себя такую ответственность, а когда мальчик не смог позвонить родителям из-за отсутствия денег на балансе, высадила обоих ребят из автобуса. Перевозчик утверждает, что письменной жалобы пока не получал, и обещает разобраться. С детьми всё хорошо — они сели на следующий автобус и благополучно доехали до дома.





Все обеспокоены судьбой острова Канта, благоустройство которого началось на днях. Власти Калининградской области надеются, что завершить работы удастся до августа, аккурат к фестивалю «Калининград Сити джаз», который решил переехать на остров. Но надежды это одно, а реальность — совсем другое. Пока что же есть только проект, по которому подрядчик уже работает, и он подразумевает множество изменений — от мощения и создания площадок для мероприятий до световой инсталляции в виде объёмной головы Канта и воссоздания очертаний исторических улиц. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова рассказывает, каким должен быть остров Канта к августу.