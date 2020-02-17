Вечерний @Калининград: расстрел из-за парковки, качество жизни и доходы стадиона

Важные события понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».


Главная новость выходных продолжает оставаться таковой и в понедельник. На улице Баранова в субботу вечером 63-летний Фазиль Бахрамов расстрелял супругов Вадима Янголенко и Дарью Ефимову, а также попытался убить их сына. Сам Бахрамов решил покончить с собой и умер спустя несколько часов в больнице. Все трое работали на Центральном рынке. Сразу после трагедии поползли слухи, что причиной убийства стал конфликт из-за места на рынке, однако в понедельник руководство Центрального рынка поспешило опровергнуть эту версию, заявив, что имел место бытовой конфликт. Версии о бытовом конфликте придерживаются и в Следственном комитете — в квартире Бахрамова нашли предсмертную записку со словами «Ты меня достал». Также в ней говорится о давней неприязни между стрелком и погибшим. По словам свидетелей, всё началось со старой ссоры из-за «неудачно припаркованного автомобиля». Корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева собрала всю информацию об убийстве в центре Калининграда.


Несколько издевательски на фоне событий прошедших выходных выглядит рейтинг РИА «Новости» о качестве жизни в российских регионах. В нём Калининградская область заняла девятое место — сразу после Ленинградской области и Воронежа. Первые три места, как обычно, разделили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.


Руководство стадиона «Калининград» верит, что сооружению ничего не грозит, но на всякий случай выделило 370 тыс. руб. на геотехнический мониторинг основных несущих конструкций арены и прилегающий территории в процессе эксплуатации. Проще говоря, специалистов просят проверить, не провалится ли арена под землю. То есть, директор стадиона, конечно, уверена, что не провалится, но мало ли что. Договор заключен с единственным поставщиком — ООО «ИСП „Геореконстукция“» из Санкт-Петербурга. Компания должна проводить мониторинг только до конца февраля 2020 года. Тем временем стали известны планируемые доходы стадиона в 2020 году. Арена должна заработать 290 млн рублей. Правда, 260 млн из них — это государственные субсидии, и только 30 млн — собственный заработок.


Можно прожить в Калининграде всю жизнь и всё ещё не знать его полностью. В городе наверняка наберётся дюжина любопытных мест, где вы никогда не бывали, а то и вовсе не знали об их существовании. Как это, кстати, было с несчастным мостом на ул. Дачной, который получил свою славу уже перед самой гибелью. К счастью, с каждым годом в Калининграде проводится всё больше авторских экскурсий от местных энтузиастов. На них, например, можно посмотреть на город с байдарки или изучить промзоны на велосипеде. Можно посетить судостроительный завод или побывать внутри обычно закрытого бастиона. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина узнала, как заново открыть для себя город и сколько это стоит.

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