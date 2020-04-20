Вечерний @Калининград: коронавирусные деньги, прогулки по воде и онлайн-протесты

Как прошли выходные? Ходили на тайную вечеринку? Втихаря обменивались с соседями яйцами и куличами? Послушно сидели дома? Или, может, плюнули на всё и поехали гулять? Вот у губернатора Антона Алиханова есть возможность гулять, когда душа пожелает. Это называется «рабочий выезд». Так, в эти выходные губернатор посетил Железнодорожный, где осмотрел результаты ремонтных работ и сфотографировался в маске для официального релиза, а потом встретился с прилетевшими в область фотографами и пообщался с ними без маски — уже для души. Хороший продуктивный день. Жители России потихоньку начинают выходить на митинги против «режима самоизоляции» — виртуальные и реальные. Врачей в Калининграде решили отселить от семей в гостиницы. Цены на нефть ушли в минус. А ещё депутаты отчитались о доходах, и у них всё хорошо. Мы тоже хотим, чтобы у нас всё было хорошо. А о том, как всё на самом деле, читайте в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Число заболевших коронавирусом в России подбирается к 50 тысячам. За последние сутки подтверждено 4268 новых случаев, причём почти половина из них — бессимптомные. 44 человека за сутки умерли, 155 — выздоровели. В Калининградской области прибавилось 12 случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе уже 138 случаев. У четверых из этих двенадцати не было симптомов болезни. Врачей, работающих с коронавирусом, хотят отселять в гостиницы. Причём для тех, у кого есть семьи, это станет обязанностью. Зато обещают кормить и возить на работу. Также в регионе вот-вот должно появиться платное тестирование на коронавирус. Обещают, что исследование будет стоить 2,3 тысячи рублей.





Минздрав уверен, что самоизоляция помогает бороться с распространением коронавируса. А россияне уверены, что самоизоляция помогает бороться с ними. Нервы у жителей страны начали сдавать, и некоторые начали выходить на митинги, причём не нарушая режима самоизоляции. В этом россиянам помог сервис «Яндекс- Карты», где есть возможность оставлять публичные сообщения. Так жители Ростова-на-Дону «вышли» к областному правительству. Следом идею онлайн-митингов подхватили в других городах — Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, Петербурге. Требования у всех примерно одинаковые — или ввести режим ЧС с соответствующей поддержкой, или дать людям спокойно работать. А вот во Владикавказе горожане вышли на вполне реальный митинг против действий властей Северной Осетии в связи с пандемией коронавируса. В Калининграде, кстати, тоже не обошлось без протестов — на пикет вышли сотрудники швейного предприятия. Правда, тут дело в конфликте с арендодателем, но коронавирус тоже замешан.





Есть вероятность, что федеральные власти продлят карантикулы до конца майских праздников. Так что у всех будет возможность провести эти дни дома с семьёй. Как и весь апрель. За прошедшие выходные в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции получили 19 человек. Всё как обычно — прогулки, шашлыки, алкоголь на свежем воздухе. Нервы в нынешней ситуации на пределе не только у калининградцев, но и у соседей. Так, в Литве мужчина в ответ на требование надеть маску сиганул в реку. В Калининграде ношение масок пока не сделали обязательным, но горожане самостоятельно проявляют активность. И не только в этом вопросе. Как рассказывают в мэрии, калининградцы с готовностью сообщают о том, что где-то работает что-то, чему работать не положено. В некоторых случаях — шепчут на ушко патрульному. А иногда просто звонят «куда следует». Кстати, сотрудники ГИБДД имеют право остановить любой автомобиль, проверить документы и поинтересоваться, куда водитель направляется. Мотоциклистам инспекторы и вовсе советуют сидеть дома и никуда не ездить.





Власти начали перечислять жителям региона дополнительные выплаты к пособию по безработице. Правда, получают их пока всего 106 жителей области. Зато — целых 10 тысяч рублей в течение двух месяцев. Также стартовали выплаты «коронавирусных» 5 тысяч рублей семьям с детьми. Вряд ли эта сумма способна спасти родителей, потерявших работу, но может помочь удержаться на плаву. Особенно, если объединить её с другими «детскими» выплатами. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская изучила богатый ассортимент региональной и федеральной помощи российским семьям и рассказывает, на что можно надеяться.





В Балтийском флотском военном суде завершился единственный судебный процесс, шедший в условиях повсеместного карантина из-за коронавируса. Впрочем, в этом деле всё было необычно с самого начала — от деятельности обвиняемых националистов из БАРС и предъявленного им обвинения в организации террористического сообщества до внезапной переквалификации дела в последний момент из-за изменившейся позиции прокурора. По просьбе «Нового Калининграда» журналист Олег Зурман рассказывает историю группировки БАРС и её лидера Александра Оршулевича, получившего 8 лет.