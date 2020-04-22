Вечерний @Калининград: сомнительная гонка, советы психиатра и денег нет

Добрый вечер. Погода стала неприлично прекрасной, но мы держимся. Правда, удаётся это не всем. Россия вышла в число лидеров по темпам распространения коронавируса. Впереди только США, и это не тот случай, когда стоит догонять и перегонять. Калининградцы теряют работу, средства к существованию и волю к жизни, а в параллельной реальности губернатор обсуждает с президентом ФЦП. Врача-нейрохирурга из Детской областной больницы собираются судить после смерти 15-летней девочки. С самыми важными новостями среды — вечерний обзор материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Россия заняла второе место по темпам распространения коронавируса. Лидирует в этой сомнительной гонке всё ещё США, где зарегистрировано уже 820 тысяч случаев. Зато по уровню смертности Россия плетётся в хвосте, и это хорошая новость. За последние сутки в стране подтверждено 5236 новых случаев (57 999 всего), зафиксировано 57 смертей (513 всего), выздоровели 547 человек (4420 всего). Проблема в том, что в почти половине случаев болезнь никак не проявляется до поздних стадий. Две трети умерших москвичей просто не обращались за медпомощью, принимая коронавирус за простуду или сезонную аллергию. В Калининградской области за последние сутки подтвердилось 19 новых случаев. Общее число заболевших достигло 163, выздоровевших — 45. Среди новых пациентов трое детей до 14 лет и двое пожилых пациентов старше 65 лет. В основном болеют люди 30-50 лет.





Взаперти, без работы и без денег. Так сейчас кратко можно описать жизнь многих россиян. Верховный суд призвал снизить штрафы для жителей страны, отошедших от дома более чем на 100 метров: а то и вовсе обойтись предупреждением. Особенно если эти граждане здоровы и не на карантине. Видимо, по 15 тысяч собирать уже не с кого. Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь уверен, что столичную систему цифровых пропусков необходимо распространить на всю Россию. Чтобы никто не ушёл незамеченным от Большого Брата. Психиатр и депутат Госдумы Борис Менделевич уверен, что возвращение к обычной жизни станет для россиян стрессом. Будто сейчас россияне находятся в каком-то другом состоянии. Вдобавок ко всему, в ООН опасаются, что в ближайшем будущем человечество столкнётся с «голодом библейских масштабов». Калининградцам, надо прямо сказать, не особо хорошо живётся и без мрачных пророчеств. Многие потеряли работу или были отправлены в отпуск без содержания (что по сути одно и то же), кто-то и вовсе застрял за границей без возможности вернуться домой и без работы. Мы попросили наших читателей рассказать, как режим самоизоляции отразился на их работе и заработке. Нам прислали очень много историй, значительная часть которых заканчивалась одним и тем же вопросом: «Что делать?». Ответить всем на этот вопрос мы, к сожалению, не можем, но, возможно, помогут специалисты новой «горячей линии» по вопросам помощи в период распространения коронавируса: 8 (800) 201-39-00 (по будням с 9:00 до 18:00). Звонок бесплатный. А мы публикуем присланные нам истории и продолжаем собирать ваши обращения.





Накануне губернатор Антон Алиханов общался с президентом Владимиром Путиным. Отчитывался об успехах и просил денег. Об этой встрече глава региона написал в своём «Инстаграме», но предпочёл отключил возможность комментировать свою публикацию. Вероятно не захотел читать безрадостные истории жителей региона под таким позитивным постом. Во время видеоконференции с президентом Алиханов в том числе попросил передвинуть финансирование госпрограммы развития Калининградской области с 2022 года на 2021-й. Ему отказали. Правда, есть один нюанс — по некоторым данным, беседа Алиханова и Путина должна была состояться ещё 30 марта, а 31 марта премьер-министр Михаил Мишустин слегка «подрезал» финансирование госпрограммы и перенёс её старт уже на 2023 год. А значит, регион на два года останется без финансирования. Или на один. В этом вопросе разбирался заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников.