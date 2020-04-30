Вечерний @Калининград: никакого праздника, дом без хозяина и премьер с вирусом

Вот и подкрались майские праздники. Такие тихие и непривычные. Никаких километровых очередей на границе, никакого открытия фонтанов, никаких парадов, шествий и толп детей со сладкой ватой у входа в зоопарк. Ничего этого не будет в мае 2020-го года. И даже мероприятия в честь Дня Победы переехали либо в интернет, либо в воздух. Наберитесь терпения, запритесь дома и читайте вечерний обзор материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В Центре стратегических коммуникаций считают, что в Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов. Однако коронавирус это не отменяет — за последние сутки в регионе зафиксировано ещё 32 случая. Общее число заражённых достигло 358. Умерли ещё два человека — женщина 35 лет и мужчина 75 лет, В оперштабе утверждают, что оба они тяжело болели. У женщины был диабет, у мужчины — сосудистые заболевания. Из 32 новых случаев только 11 обнаружены у больных ОРВИ и пневмонией, в остальных случаях болезнь протекала бессимптомно и была выявлена при обследовании людей, контактировавших с заболевшими ранее. В России за сутки зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 100 тысяч человек и достигло 106 498. Также на сотню выросло число летальных исходов. Теперь их 1073 с начала пандемии. Инфекция обнаружена у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, о чём он сам доложил президенту Владимиру Путину. Правда, не с глазу на глаз, а в режиме видеоконференции. Такое может произойти с каждым, отметил Путин, пожелал Мишустину здоровья и назначил и.о. главы кабмина первого вице-премьера Андрея Белоусова. В Кремле высказывают «робкую надежду» о выходе России на плато по заболеваемости, однако не забывают напоминать о возможности второй волны коронавируса. Калининградский минздрав также смотрит на ситуацию с осторожным оптимизмом. Мол, тяжеловато, конечно, но мы справляемся. И масок на всех хватает, и коек, и ИВЛ и антисептиков. А когда всё это закончится, сказать не можем, потому что сами не знаем. С главой регионального министерства здравоохранения Андреем Кравченко пообщалась корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.





Майские праздники зовут нарушать. Власти напоминают, что нарушать не надо. Обнимать друзей нельзя, на шашлыки можно только на дачу и в одиночку, и к родителям тоже ездить не надо. И вообще, сидите дома, всё равно всё закрыто. А что не закрыто, то калининградские чиновники намерены постоянно проверять — вдруг оно неправильно работает. Никаких послаблений до 12 мая ждать не приходится, а кое-чего придётся подождать ещё дольше. Кладбища подумывают открыть только к 1 июня. А школьники вполне могут остаться без последних звонков и выпускных. Самый грустный год, зато родители сэкономят массу нервов и денег. Зато нам пока что никто не запретил мечтать. Например, о том, чем мы займёмся, когда всё это закончится. Кто-то пойдёт обнимать всех прохожих, кто-то срочно уедет отдыхать за границу, а кто-то с радость отправится на работу. В прошлом году «Новый Калининград» предлагал выбрать себе обещание для выполнения после майских выходных. В этот раз мы составили генератор планов на время, когда всё это закончится — изоляция, карантин, пандемия — и все вернутся к нормальной жизни. Что вы сделаете?





Не про коронавирус. Под Черняховском уже много лет ветшает усадьба Штилитцен — Жиляйтше, больше известная как «имение Барклая-де-Толли». Именно здесь скончался полководец, а его сердце, по преданию, захоронено неподалёку. Несмотря на громкую историю, с владельцами памятнику архитектуры катастрофически не везёт. В 2003 году имени выкупил Виктор Батурин, и даже начал здесь ремонт, но потом всё остановилось. А вскоре суд наложил арест на имущество. Ещё несколько лет усадьба пустовала, пока в 2018 году на торгах не победили калмыцкие инвесторы. Это очень не понравилось губернатору Антону Алиханову. Он назвал потенциальных собственников шантажистами и пригрозил неприятностями, если те не уступят имение местному фонду. Инвестору уступили. Как дальше сложилась судьба памятника, рассказывает корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.