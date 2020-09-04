Вечерний @Калининград: инфернальный привет, неуместное искусство и пропавший документ

В Зеленоградске хотят установить трёхметровые светящиеся одуванчики. Что странно, в техзадании нет ни слова о котах. В Калининграде официально завершилось благоустройство острова Канта, и вот уже второй день подряд там проходят концерты. А на Нижнем озере, тем временем, закрыли проход по участку набережной — из-за аварийного состояния зданий у озера. Московские киношники «украсили» форт № 8 яркими граффити, их заставили отмывать памятник от своего творчества. Об этих и других новостях пятницы рассказываем в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Новые подробности о деле Элины Сушкевич и Елены Белой. Врачей обвиняют в убийстве новорожденного в роддоме № 4. В пятницу в суде выступила неонатолог Регионального перинатального центра Элина Сушкевич. По её словам, младенцу не оказали должную медицинскую помощь в роддоме, куда по вызову приехала её бригада. Не измерялось давление, не были предприняты меры для того, чтобы согреть малыша, температура его тела составляла 33,5 градуса. Кроме того, говорит Сушкевич, медики роддома не заполнили необходимые бумаги о состоянии младенца. «И это все лечение, которое проводилось ребенку, абсолютно не соответствовало его тяжести состояния. <...> Ребенка или не хотели спасать, или спасали, но у них ничего не получалось, потому что доктор просто не понимала, что происходит с ребенком», — подчеркнула врач. Кроме того, Сушкевич утверждает, что из истории развития новорожденного исчез заполненный ей лист осмотра. О том, что ребёнку не оказали должную помощь врачи, говорит и экс-глава роддома Елена Белая. Она прокомментировала представленную ранее запись из её кабинета, где она ругается с подчинёнными. Комментарии врача приводит корреспондент «Нового Калининграда» Екатерина Медведева.





Коронавирус дня. Число случаев заражения COVID-19 в Калининградской области превысило 3 500. За последние сутки подтверждено 19 новых случаев, выздоровели 20 человек. По последним данным, за весь период выявлено 3 502 случая заражения, 2 879 человек выздоровели, умер 71 пациент. Из-за коронавируса на карантин закрыли группу православного учреждения по присмотру за детьми — инфекцию обнаружили у шестилетнего ребёнка. Также среди новых инфицированных — священник, двое маленьких детей, школьник, преподаватель и два медработника. В России продолжает расти ежедневная выявляемость — за сутки зарегистрировано 5 110 случаев заражения, выздоровели 5 812 человек, умер 121 пациент.





День, когда горят костры могилы Канта. В Калининграде уже второй день отмечают завершение работ по благоустройству одноимённого острова. В четверг у Кафедрального собора дал концерт пианист-виртуоз Денис Мацуев. В пятницу организаторы «Калининград Сити Джаза» решили порадовать зрителей бесплатным выступлением местных артистов взамен отменённого фестиваля. В целом, работы почти закончены, хотя монтаж подсветки ещё продолжается. Из-за этого торчащие из земли провода у стен старинного собора прикрыли пластиковыми вёдрами из хозмагазина. На острове заменили покрытие старых дорожек и проложили новые, пространство вокруг собора выложили брусчаткой, в парке установили новые скамейки, огромные качели и разнообразные архитектурные элементы «под ржавчину». По вечерам включается подсветка — красными и синими огнями освещаются скульптуры и кусты. И почти инфернальным пламенем горит могила Иммануила Канта. Для полной картины не хватает только громогласной читки «Критики чистого разума». В оригинале, конечно. Как за 150 млн рублей благоустроили остров, рассказывает заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова.





Киношники привозят в Калининград культуру, искусство и вандализм. Ради съёмок очередного детективного сериала они забрались на территорию форта № 8 и разрисовали его стены весьма странными, но очень яркими граффити. Кинокомпания сначала пыталась согласовать съёмки через региональную Службу охраны объектов культурного наследия, но получила отказ. Тогда киношники прошли на форт через собственника здания. Для начала их заставили отмывать стены памятника. Сейчас также стоит вопрос о лишении кинокомпании рибейтов и возбуждения дела по статье «Вандализм».