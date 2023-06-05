Вечерний @Калиниград: беспощадное озеленение, ремонт на Суворова, референдум в Пионерском

В Калининградской области продолжается засуха и начинается жара: как минимум до конца недели синоптики осадков (практически) не обещают. На полях загибаются сельхозкультуры, в городах — саженцы и трава: в Калининграде из-за отсутствия полива и неправильного покоса, больше похожего на бритьё, солнце выжгло газоны. Областные и городские власти же в очередном порыве бессмысленного и беспощадного озеленения «для галочки» вышли на улицы с лопатами. На справедливое замечание в соцсети о том, что шансы выжить в таких условиях у саженцев минимальны и не лучше ли было подождать до осени, губернатор Антон Алиханов посоветовал написавшей это горожанке «полить их вечером, если не сложно». Неплохая идея: а недовольные грязными улицами пусть, например, возьмутся за мётлы. Что же делать тем, кого не устраивает работа губернатора? А пока вы ищете ответ на этот вопрос — к другим новостям понедельника.







В Минтрансе РФ считают «нецелесообразным» вводить квотирование мест на паромы для калининградских автоперевозчиков. Так там ответили на обращение участников отрасли, опубликованном инициативной группой. В министерстве заявляют, что паромное сообщение «необходимо использовать в приоритетном порядке для завоза критически важных для региона грузов», а дизельное топливо, щебень, цемент и «другие массовые грузы» — переориентировать на специализированный танкерный флот, балкеры, сухогрузы, «которые в настоящее время задействованы не в полной мере на калининградском направлении», говорится в ответе. О том, почему же тогда на «большой земле» калининградские водители неделями дожидаются очереди на перевозку, при этом в письме ни слова.

В Калининграде развернулись дорожные работы на подъездах к путепроводу на улице Суворова. По планам они должны продлиться до конца лета. Интересно, что сам мост был отремонтирован недавно — 7 лет назад, но на приведение в порядок подъездов к нему денег не хватило. Но и нынешняя стройка здесь не последняя. Один из тротуаров на путепроводе и после возобновления движения останется закрыт: по нему идут трубы теплоцентрали. Их собираются перенести на отдельную «эстакаду» все с тех же 2015-2016 годов, но не смогут и в этом. Перенос запланирован на будущий год. О том, как снимают брусчатку и рельсы недалеко от Бранденбургских ворот — в фоторепортаже Юлии Власовой.

На последнем заседании областного градосовета при губернаторе стало известно, что владелец земельного участка напротив Центрального парка в Калининграде намерен построить там трехэтажный комплекс с гостиницей. Концепция, которую представил архитектор Игорь Ли, была воспринята участниками с редким единодушием: против застройки выступили как архитекторы, так и власти. Почему эксперты и чиновники посчитали неприемлемым строительство на месте цветочного павильона — в репортаже Елены Калугиной.

Активисты из Пионерского подали повторную заявку на проведение городского референдума. Главный вопрос — введение одностороннего движения в центре города. Жители боятся, что это стимулирует многоэтажную застройку и обвиняют главу местной администрации Леонида Шибаева в конфликте интересов. Власти отвечают, что изменения давно назрели и связаны с безопасностью. Впрочем, все это — скорее, штрихи на картине происходящего с городом вообще. Недавно власти объявили о масштабном проекте в западной части округа (в пос. Рыбном), который предполагает строительство на 50 гектарах фактически второго Пионерского — во всяком случае, «центр» города они хотели бы перенести туда. Для этого была использована примечательная схема «увода» земли из собственности муниципалитета в областную — денег за это Пионерский не получил, но ему обещают «плюшки» в виде развития (читай: застройки). Все это значит, что маленького тихого курортного городка здесь скоро не станет. Если, конечно, не случатся более глобальные катаклизмы. Подробнее — в материале «Нового Калининграда».