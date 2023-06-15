Вечерний @Калининград: дорожающий проезд, закрытые свалки, добрая нация

В Калининграде безо всяких обсуждений и дискуссий поднимают цены на проезд — от 12 до 32%. (Пока) это касается только «Калининград-ГорТранса», но, во-первых, он занимает основную часть рынка, а, во-вторых, надо думать, за частными перевозчиками не заржавеет. Проезд при оплате наличными дорожает до 37 рублей, банковской картой — до 33 рублей, «Волной Балтики» — до 28 рублей. Это произойдет уже с 1 июля. Какие-либо объяснения горвласти давать нужным не посчитали. К другим новостям четверга.







Депутаты регионального заксобрания сегодня озаботились судьбой иноагентов. Их недоумение вызвал тот факт, что федеральное законодательство оказалось чересчур, не побоимся этого слова, либеральным и дает возможность отщепенцам получать матпомощь в случае ЧС. О лишении иноагентов просто любой помощи речь пока не идет: как заявил глава бывшей думы Андрей Кропоткин, «мы — нация добрая». Впрочем, о том, что материальная помощь достается не из кармана доброго дяденьки, не из мифических закромов государства, а складывается из налогов граждан (в том числе подвергаемых обструкции), речи тоже не было.





Новости из многострадального поселка Круглово, где, по всей видимости, уже трое с лишним суток продолжает гореть (или тлеть) мусорный полигон. Администрация Калининграда сообщила о временной приостановке работы расположенного неподалеку детского лагеря «Бригантина». Областные власти объявили о том, что с сегодняшнего дня полигон в Круглово официально закрыт (это собирались сделать в июле, но последние события все ускорили). И кстати, упомянули, что подозревают поджог. Одновременно закрывается другая проблемная из-за постоянных пожаров свалка — в поселке Ельняки Гвардейского округа.

В Калининградской области планируют запретить фермерам строить жилье на землях сельхозназначения. Это предусматривает закон, проект которого сегодня представил в региональном Заксобрании заместитель министра сельского хозяйства Сергей Бусуркин. Мотивировка — защита сельххозтерриторий. «Для Калининградской области это наиболее актуально, потому что при строительстве нарушается мелиоративная сеть, и восстановить ее крайне сложно», — сказал докладчик. Сомнения в правильности такого подхода возникли даже у всегда во всем согласных с областным правительство депутатов: в регионе до сих пор сохраняется хуторская система, хутора расположены именно на землях сельхозназначения, и получается, что их жители фактически оказываются поражены в правах. На все возражения докладчик заявлял, что обращения по этому поводу были единичными и что сейчас «практически нет спорных объектов, построенных на землях сельхозназначения». В итоге «народные избранники» (это было заседание одного из комитетов заксобрания) рекомендовали законопроект принять. В общем, избрали — получайте.