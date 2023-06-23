Вечерний @Калининград: финт с алкоголем и велодорожка есть, а слова нет

Завтра в Калининградской области неожиданно объявили сухой закон. Власти решили отпраздновать в эту субботу День молодежи, который раньше выпадал на 27 число. Вдруг выяснилось, что объявить ее безалкогольной заранее забыли, региональное заксобрание спешно приняло соответствующий закон — однако вступить в силу он еще не успеет. Региональное минконтроля, впрочем, убеждено, что ничего правонарушающего в этом нет. Интересно, будет ли с ним согласен суд, если кто-то все-таки решится пободаться с областными властями. К другим новостям пятницы.

Защита жителя Советска Игоря Барышникова, накануне осужденного на 7,5 лет за фейки о российской армии, заявила о намерении обратиться в Комитет по правам человека ООН из-за опасений за его жизнь. «Будем обращаться в КПП ООН за срочным обеспечительными мерами, так как в СИЗО Барышникому угрожает смерть. Будет требовать оградить смертельно больного человека от бесчеловечного обращения в местах лишения свободы», — пояснила адвокат Мария Бонцлер. Судебное заседание этому по делу несколько раз откладывали из-за болезни Барышникова. По словам адвокатов, лечащий врач подтвердил, что у активиста есть онкологическое заболевание и ему необходима срочная операция.





Третий кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы по делу бывшего главы калининградского областного исполкома «Единой России» Максима Суворова, осужденного за надругательство над 11-летним мальчиком. Вердикт пытались оспорить сам осужденный, его адвокат и прокурор. Перед этим в облсуде рассматривалась апелляция, и приговор был также оставлен в силе — 15 лет колонии строгого режима. В суде было установлено, что 42-летний мужчина познакомился с потерпевшим ребенком в социальной сети. Он неоднократно принуждал мальчика к сексуальным отношениям, запугивая и шантажируя того. Подсудимый вину не признал.





У прокуратуры Калининградской области появились вопросы к властям Калининграда из-за новых велосипедных дорожек. В соцсетях и СМИ появляются свидетельства несколько ммм... поверхностного отношения к задаче оградить пешеходов от «средств индивидуальной мобильности». Надзорное ведомство измерит ширину новоявленных велодорожек и оценит правильность расстановки дорожных знаков. В бывшей мэрии в ответ быстро передумали называть велодорожки таковыми и рассказали, что нанесение велоразметки — «работа не одного дня», и что какие-то препятствия уже успели ликвидировать, а на какие-то нужны время и деньги. Да и вообще, наносят эту разметку не ради безопасности, а для того, чтобы снизить вероятность конфликтов. Действительно, слово «безопасность» в случае с торчащим на пути велосипедиста столбом выглядит неуместно.