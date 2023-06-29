Вечерний @Калининград: авиационный пшик, гнилой детсад, улучшайзинг полуживого

Вокруг того, что Калининградская область оторвана от основной части России и это нужно как-то компенсировать, обычно очень много разговоров и мало дел. А редкие дела зачастую довольно быстро превращаются в пшик. Так произошло и с субсидированием авиаперевозок — когда-то оно касалось всех калининградцев, потом власти стыдливо вернулись к схеме «пенсионеры-молодежь-инвалиды». А в этом году, как выясняется, выделенных денег не хватило даже до конца весны. С другой стороны, туристов полно, самолеты переполнены — кого вообще волнуют проблемы аборигенов? К остальным новостям четверга.



Разрекламированный как прорыв улучшайзинг полуживой калининградской медицины в виде двух новых поликлиник для взрослых ожидаемо сдулся. Первую из них, на ул. Горького — едва открыли в прошлом августе — подрядчик затянул работы на год. Со второй история повторяется. Сначала ее обещали запустить в 2022-м, потом — в июне 2023-го. Июнь уж на исходе, и вот выяснилось, что возникли проблемы с оборудованием: из-за «сложных» отношений с зарубежными странами пришлось менять поставщиков. Само здание построено и ждет медтехнику, но когда она поступит, сегодня не может сказать никто. Со стоимостью работ все вышло примерно так же: сначала это был 1,2 миллиарда рублей, потом — 1,5 миллиарда, сейчас около двух. А ведь как все хорошо начиналось: впервые за постсоветское время, стараниями молодого губернатора, и так далее, и тому подобное. Но реанимировать мертвеца оказалось не так-то просто.





Градостроительный совет Калининградской области согласовал концепцию высотного жилого комплекса, который намерены построить на въезде в Калининград по улице Невского. За комплекс, высшей точкой которого будет 19-этажный дом, с готовностью проголосовали все члены совета, а главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин даже назвал его «въездными воротами в город». Огромные такие ворота из трех десятков многоэтажек. За несколько лет согласований застройщих — холдинг депутата облдумы Валерия Макарова — даже пошел навстречу критикам, выкупив участок для детсада и спроектировав сквозной проезд через частокол высоток. Также градосовет одобрил проект четырёхэтажного отеля в Светлогорске около железнодорожного вокзала. Гостиницу планируют построить на одном участке с историческим зданием пансионата «Вид на море», признанным памятником регионального значения.Четырёхэтажный отель на 55 номеров хотят открыть в 50 метрах от исторического здания. По сути, это будет один комплекс. В гостинице также планируется разместить спа-центр, ресторан и сувенирный магазин. Что касается внешнего облика, это будет уже до боли знакомый Светлогорску фальшфахверк — именно такой вариант был утвержден после споров.





В едва успевшем открыться новом детском саду № 129, расположенном на улице Новгородской (микрорайон имени Александра Космодемьянского) с потолка обвалилась штукатурка. Обрушения в детской игровой оказались настолько серьезными, что воспитанников дошкольного учреждения уже распределили по другим садам. К счастью, детей и воспитателей в это время в помещении не было. По данному поводу горадминистрация города планирует начать судебную тяжбу с выполнявшим эти работы бывшим подрядчиком, с которым у нее и так была масса проблем — настолько, что контракт с ним пришлось расторгать. На претензию он не ответил, власти планируют провести экспертизу и, если она покажет, что опасности нет, отремонтировать потолок за свой счет — а потом пытаться взыскать эти деньги со строителей через суд. К 1 сентября детсад рассчитывают открыть во второй раз.

В материале использовано фото пресс-службы областного правительства и эскиз архитектурной мастерской «4+»