Вечерний @Калининград: опять жара, опять K!nRock

Жителям Калининградской области в грядущие выходные синоптики обещают «тропическую жару». И все калининградцы знают, что это неминуемо приведет к большим автомобильным заторам в приморском направлении, а также к тому, что работы у спасателей на пляжах сильно прибавится. А ведь только на на городских пляжах в Калининграде, где нет отбойных течений и штормов, к середине купального сезона спасли уже 12 человек. А вот в Советске на пляже сейчас лучше не купаться вовсе даже не потому, что можно утонуть: Роспотребнадзор обнаружил в реке Тыльжа бактериальное загрязнение воды. Согласно данным ведомства, уровень энтерококков превышен в семь раз, что свидетельствует о сильном фекальном загрязнении. Так что пока можно только пожелать советчанам как-то пережить знойный уикенд без водных процедур. А пока перейдем к менее курортным новостям пятницы.

Форт № 7, расположенный на окраине поселка Прегольский, планируют ввести в туроборот. Этот объект носит имя герцога фон Гольштейна — это один из двенадцати основных фортов Кенигсберга, расположенный на правом берегу реки Преголи при впадении ее в Калининградский залив. Объект был построен в 1890 году и в марте 2007 года получил статус объекта культурного наследия регионального значения. До недавнего времени он использовался в качестве склада ремонтного завода Балтийского флота.



Светлана Литвинова — гендиректор компании «Данлер», которая владеет фортом № 7 уже около четырех лет, рассказала «Новому Калининграду», что в планах открытие на территории объекта музея, «закрытого» бара и ресторана. Правда еще предстоит согласовать сервитут с соседним предприятием, потому что пока попасть внутрь можно только через их территорию. «На данный момент мы проводим также переговоры с представителями „Юнармии“, чтобы проводить на форте учения, — рассказала Литвинова. — Однако есть одна нерешенная проблема с доступом на форт, которую мы решаем уже около двух лет».

Поправки об упрощении процедуры получения субсидий на морские грузоперевозки в Калининградскую область, о которых там много говорил губернатор Антон Алиханов, наконец утвердили в Правительстве РФ. Теперь тарифы на калининградских морских линиях теперь будут унифицированы.

Это значит, что для каждого вида морского груза установлен свой фиксированный тариф. По мнению властей, это «качественно упрощает процедуру и повышает эффективность системы субсидирования» для всех операторов, работающих на паромных линиях.

«Теперь компании избавлены от необходимости подготовки огромного объема документов, подтверждающих право пользования тарифной ставкой, сокращены трудозатраты на расчеты индивидуальных тарифов», — пояснил Алиханова.

Президент региональной рок-ассоциации Андрей Феоктистов вновь, по традиции, конфликтует властями из-за места для проведения фестиваля. Он обвинил региональное правительство в возможном срыве фестиваля K!nRock.

По его словам, администрация Калининграда отказала организаторам в проведении в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта в августе. 16+

По его словам, ассоциация подалась на проведение спустя две минуты после официального старта приема заявок, но тут же получила ответ, что это место уже заняли организаторы другого мероприятия. Из пояснений мэрии, уверяет Феоктистов, следует, что министерство культуры отправило заявку на проведение фестиваля «Русское лето» с нарушением — не за 90 дней, а за 92. Хотя заявку от рок-ассоциации заранее принимать отказались.

Тогда организаторы K!nRock попытались устроить проведение фестиваля в другие даты и в другом месте — у Верхнего озера, но им вновь отказали, потому что и эта локация уже занята. По мнению Феоктистова, региональные власти оказывают влияние на горадминистрацию, чтобы не допустить проведения фестиваля. Он написал заявления в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ.

В администрации Калининграда заявили, что все территории города были заняты под другие мероприятия совершенно правомерно, а организаторам фестиваля K!nRock «неоднократно было предложено выбрать иное место». Сейчас на рассмотрении городских властей находится заявление на проведение фестиваля у Верхнего озера с 18 по 20 и с 25 по 27 августа.