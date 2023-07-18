Вечерний @Калининград: подозрительный газон, мост-призрак и Wildberries против мэрии

В Калининграде попытались высадить «травы, которые должны радовать». Это место находится на разворотном кольце улиц Горького и Гайдара. Там по заказу городских властей разбили мавританский газон, но действительно ли выросло «то, что просили», в мэрии пока не знают. Чтобы это выяснить, горадминистрация заказала экспертизу. «Когда будет результат анализа видового состава, мы будем либо принимать эти работы, либо не принимать», — пояснила сити-менеджер Елена Дятлова. Дилемма, несомненно, сложная. К другим, не менее увлекательным, новостям вторника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».







В Калининграде задержали 43-летнего мужчину с килограммом кокаина в рюкзаке. При обыске полицейские обнаружили в квартире местного жителя шесть килограммов гашиша. По данным МВД, вместе с двумя сообщниками калининградец организовал сеть сбыта. Наркотики продавали в Калининградской и Тульской областях через площадки в теневом сегменте интернета. В сбыте подозревают также 21-летнего жителя областного центра и 29-летнего уроженца Забайкальского края — его доставили в Калининград из Тулы. На задержанных завели уголовные дела, их заключили под стражу.





Надежды калининградцев наконец-то увидеть пешеходный мост на остров Канта снова развеяли. Сооружение, которое жителям города обещают около 15 лет, планировали достроить к 300-летию Иммануила Канта, но обстоятельства снова оказались сильнее чиновников и очередного подрядчика. Как пояснили в мэрии, сроки строительства могут затянуться из-за разводной конструкции. Ее, по словам сити-менеджера Калининграда Елены Дятловой, будут изготавливать «за пределами области». «Если успеем к апрелю, значит, хорошо. Если нет, то работы будут закончены к концу 2024 года», — сообщила Дятлова журналистам во вторник.





Еще одна долгоиграющая история — строительство культурно-делового центра «Москва» на пересечении улиц Сергеева и Пролетарской. Власти передали земельный участок под него в аренду еще в 2007 году. Взамен инвестор обещал выделить в здании 415 кв. м помещений для муниципальной школы бальных танцев. Но стройка замерла примерно на этапе фундамента. Договор аренды несколько раз продлевали, затем права на участок перешли компании «КДЦ „Нижнее озеро“». По истечении очередного срока аренды, в 2018 году, власти, вероятно, решили, что с них, пожалуй, хватит, и суд поддержал чиновников: договор с застройщиком больше не продлевали. Сейчас мэрия решила подать иск к инвестору, в котором потребовала обязать компанию снести недострой. Предварительное заседание по делу назначено на 24 августа.





А вот другая, куда более крупная, компания подала иск к администрации Калининграда. С мэрией судится маркетплейс Wildberries, открывший в регионе несколько десятков пунктов выдачи. Претензии к властям связаны с рекламной конструкцией. Wildberries требует признать недействительным предписание о ее демонтаже, выданное в марте нынешнего года. Предварительное заседание по этому делу назначено на 31 июля.