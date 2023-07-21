Вечерний @Калининград: ультрапатриотическое смятение, страхи горвластей, изгнание актеров

Госдума (в лице главы комитета по обороне Андрея Картаполова) сделала изящный финт ушами и сообщила, что 18-летний россияне массово желают служить в армии. И потому, мол, нижний порог призыва (ранее его хотели поднять до 21 года) повышать не будут. Зато повысят верхний (до 30 лет), это произойдет с 1 января. Удивлены вы или нет — к другим новостям пятницы.







Ультрапатриотический российский лагерь ввергнут в смятение. В пятницу стало известно о задержании бывшего министра обороны ДНР и видного телеграм-блогера Игоря Стрелкова (Гиркина). Уже вечером его арестовали на два месяца. Следователь, ходатайствуя об аресте Стрелкова, в частности, указал в суде, что, обладая навыками конспирации, фигурант может скрыться. Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщалось о том, что поводом стали посты в телеграм-канале.





Пятницу глава администрации Калининграда Елена Дятлова неожиданно решила начать с велосипедной прогулки от мэрии до бывшего Балтрайона. Вместе с ней в путь отправились более опытные в этом плане подчиненные и городские активисты, к которым присоединился корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков. Эксперимент ожидаемо окончился словами «сложно», «страшно», «некомфортно», и назад сити-менеджер отправилась на автомобиле. Но пообещала, что вернется на велосипед — когда-нибудь потом, когда город станет к владельцам двухколесного транспорта более «дружелюбным».





В исторической вилле на проспекте Мира открылся частный музей «Хранители памяти». Калининградцам это здание известно как Дом актёра. Несколько лет назад власти начали там ремонт, после чего Союз театральных деятелей выселили из особняка. «Новый Калининград» рассказывает, как памятник архитектуры обрёл новых пользователей и как они связаны с экс-депутатом горсовета бизнесменом Олегом Шкилём.





Футбольный клуб «Балтика» провел первую после выхода в Российскую премьер-лигу встречу с фанатами. В Астрономическом бастионе собрались игроки, тренерский штаб, представители попечительского совета и десятки болельщиков всех возрастов. Во время встречи можно было набить тату в виде эмблемы команды и задавать вопросы. Так собравшиеся узнали, что бюджет клуба теперь вырастет, по всей видимости, в разы, составив «сильно больше» миллиарда рублей. Еще им представили новых игроков (в том числе легионеров) и показали форму с названием главного спонсора — госкорпорации «Ростех», именем которой теперь будет называться построенный к ЧМ-2018 стадион на Острове. Посмотрите на все это и вы — глазами фотокорреспондента «Нового Калининграда» Юлии Власовой.