Вечерний @Калининград: дискредитация пенсий, имитация конкурса, «слоны» на Острове

Пенсионерка из Балтийска получила штраф за дискредитацию российской армии. По данным суда, она оставила в холле местного ФОКа папку с бумагами. Кто-то эту папку нашел, открыл, увидел «текст с негативными высказываниями о президенте РФ Владимире Путине и принятых им решениях по проведению специальной военной операции» («осуждались также и действия Вооруженных сил Российской Федерации в СВО») и с пламенным сердцем побежал доносить. Женщина «преклонного пенсионного возраста» (такую формулировку использовали в суде) должна будет заплатить 15 тыс. рублей. Это чуть меньше среднего размера пенсии в регионе — который сам по себе вполне тянет на дискредитацию пенсионной системы. Но за нее штрафовать у нас не принято. К другим новостям среды.







В «Храброво» отчитались об очередных рекордах. На этот раз отличился суточный пассажиропоток — 20 тысяч человек, впрочем, утверждает директор Аэропорта Александр Корытный, резервы для новых рейсов остаются. Одним из таких маршрутов станет Ульяновск — старожилы помнят, что раньше в него уже из Калининграда уже летали. Правда, это было во времена «КД авиа», когда с нашими «воздушными воротами» практически случился хаб, и похвастаться в «Храброво» могли не только полетами на родину вождя мирового пролетариата. С тех пор историческая спираль крутанулась сильно вниз, и теперь из «аэропорта имени Елизаветы Петровны» выполняются целых полтора (по меткому выражению его руководителя) международных рейса.





В Калининграде провели еще один конкурс на застройку территории вокруг Дома Советов, к демонтажу которого приступили в мае. До этого власти устраивали международный воркшоп, два международных архитектурно-градостроительных конкурса и заказывали ряд других проектов и концепций. По итогам очередного отбора победителя не оказалось: жюри присудило только второе и третье места. Техзадание к конкурсным работам было сформулировано в полном соответствии с результатами опроса, согласно которым большинство горожан высказалось за зеленую зону. Их жюри в основном и получило — в итоге, по словам председателя калининградского отделения Союза архитекторов Игоря Ли, победителя конкурса не выбрали, поскольку не удалось найти «однозначного и убедительного решения» с альтернативой таким знаковым объектам, как Королевский замок и Дом Советов. С высокой степенью вероятности эта имитация демократии означает, что решение о застройке будет приниматься руководством области единолично. Ну а что, «мы сделали все, что могли».





С будущего года стадион «Калининград», скорее всего, лишится федерального финансирования. «На сегодняшний день федеральный бюджет не подтверждён. С высокой долей вероятности со следующего года вливаний из федерального бюджета не будет», — сказал директор арены Владимир Савин. Меж тем, «вливания» эти обеспечивали до сих пор 95% расходов. Сможет ли их как-то покрыть госкорпорация «Ростех», имя которой скоро будет носить стадион — большой вопрос. Купив права на название, она объявила о поддержке вышедшей в Премьер-лигу «Балтики», цифры при этом стороны предпочитают не озвучивать. Редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина поговорила с руководителем стадиона о том, как случившееся изменит жизнь и доход арены, о «белых слонах» и неслучившемся концерте Rammstein.