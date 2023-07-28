Вечерний @Калининград: обеспечение недоступности, помидоровый скачок и за всё в ответе

Усилия чиновников всех мастей по обеспечению недоступности Калининградской области увенчались новым успехом. Сегодня выяснилось, что паром «Маршал Рокоссовский» отправляется на ремонт до конца сентября. Совсем недавно отремонтированный паром «Балтийск» и вовсе пробудет на приколе до марта 2024-го. Всего на линии «Калининград-Большая Россия» до сих пор работали 4 парома, и они обеспечивали доставку 70 (!) процентов грузов, которые везли по морю в наш регион. И когда мы лишились того же «Балтийска», новый паром на замену ему не пришел. Дальше считайте сами. К другим (не)удивительным новостям пятницы.







Несмотря на лето (а может, и благодаря ему из-за недавней засухи) в регионе за последние три недели серьезно подорожала часть овощей. Это наверняка заметили посетители крупнейших торговых сетей. Как показывает свежий мониторинг «Нового Калининграда», цена весового картофеля выросла на 10-25 рублей за килограмм, томаты подорожали на 28-50 рублей. Стоимость килограмма репчатого лука, напротив, уменьшилась в среднем на 10 рублей, цены на белокочанную капусту и морковь колеблются. Подробности и другие цены — в нашем традиционном обзоре.





На улице Театральной в Калининграде, как и обещали городские власти, на этой неделе появились фонари. Тем самым ее частичная реконструкция практически завершилась, поэтому глава администрации Елена Дятлова решила прогуляться по новым тротуарам. Сопровождали ее подчиненные и представители подрядчика. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков к ним присоединился и выяснил, в чем секрет борьбы с велосипедистами, как выглядят новомодные газоны и на кого чиновники пытаются переложить ответственность за припаркованные на тротуарах авто (не будем интриговать — на остальных горожан). Читайте об этом в его репортаже.





Кино и танцы на стадионе, прогулки по театральному закулисью, спектакль в стенах средневековой кирхи, субботники на суше и воде — редактор «Афиши Нового Калининграда» Алина Белянина рассказывает, чем страждущие калининградцы могут занять себя в последние выходные июля помимо Дня Военно-морского флота (хотя и без него, конечно, не обошлось). Спойлер: отмечать главный праздник ВМФ в Балтийске начнут безжалостно рано, традиционный парад кораблей запланирован.